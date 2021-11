Arrestan a una ladrona tras seguir su rastro gracias a unos auriculares robados en Miami

Dos turistas del estado estadounidense de Oregón fueron víctimas de un robo mientras se hospedaban en un hotel de Miami Beach, en Florida. Sin embargo, las mujeres lograron recuperar sus pertenencias y hacer que arrestaran a la presunta ladrona gracias a unos auriculares inalámbricos, informaron los medios locales este lunes.

Las turistas relataron que la delincuente accedió a su habitación pocas horas después de su llegada al hotel y se llevó carteras de marca, una billetera, gafas y auriculares. "Mi bolso ha desaparecido, todo el bolso, y la billetera de mi amiga también le ha desaparecido del bolso, sus AirPods y sus cargadores... todo eso ha desaparecido", lamentó la víctima.

Pero gracias a que entre los objetos robados había unos auriculares, las mujeres pudieron rastrearlos a través de la aplicación Apple Find My. De ese modo, la Policía siguió su ubicación en tiempo real, a la vez que detectaron que varias tarjetas de crédito de las víctimas habían sido utilizadas en distintas tiendas.

Tras la búsqueda, los oficiales pudieron arrestar a una mujer que coincidía con la descripción proporcionada por los empleados de los comercios donde se realizaron los pagos con las tarjetas robadas.

No obstante, el arresto de Jonnique Budhoo, de 24 años, no fue por robo sino por posesión de drogas, ya que los agentes hallaron en su bolso cocaína y marihuana. Actualmente está detenida bajo una fianza de 1.000 dólares y no fue acusada en relación con el hurto, ni tampoco queda claro si enfrentará cargos en el futuro. En cuanto a las víctimas, pudieron recuperar la mayoría de sus posesiones.