Aristócrata británico es hallado responsable de abusos sexuales a una menor, pero no será encarcelado

Simon Howard, un aristócrata británico, acusado de abusar sexualmente de una niña en la década de 1980 no enfrentará consecuencias penales debido a una lesión cerebral, informa este miércoles The Times.

En el año 1984 Howard invitó a la niña, que tenía seis o siete años en aquel entonces, a su cama mientras sus familiares estaban fuera de la casa. Cuando la menor le contó la historia a su madre, ella contactó con el agresor, quien rechazó las acusaciones. La víctima presentó una denuncia solo en 2018, lo que llevó al inicio de la investigación de la Policía.

Debido a una lesión cerebral incapacitante, el aristócrata no pudo ser llevado ante la justicia. La legislación inglesa y galesa contemplan figura del 'juicio de hechos' (Trial of facts) una vez que se ha determinado que una persona se encuentra en una situación de enajenación mental o incapacidad permanente que impide el proceso. En este proceso, en el que no se establece una condena, se determina la veracidad de las alegaciones contra el demandado.

En octubre, el jurado que examinó los hechos consideró probado que Howard cometió abusos sexuales e incitó a la menor a participar en actos indecentes. El juez Sean Morris declaró que esa sentencia era la única opción de la que disponía.

Tras audiencia, la familia de Howard emitió una declaración, en la que explicó que en 2020 había sufrido una caída por la que tuvo que ser hospitalizado y sometido a un coma inducido. Fue diagnosticado con hemorragia cerebral y tuvo que someterse a una rehabilitación neurológica.

El juez de York criticó la demora en procesar a Howard, al subrayar que podría haber sido llevado ante la justicia con anterioridad a que sufriera la caída que lo incapacitó.