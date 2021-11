La escritora mexicana Elena Poniatowska sobre el robo en su casa: "No le interesó al ladrón ni un solo libro"

La casa de la famosa escritora mexicana Elena Poniatowska fue robada el domingo pasado, mientras ella comía junto con algunos familiares en un restaurante cercano a su domicilio en la colonia de Chimalistac, al sur de Ciudad de México. Al volver encontraron la puerta abierta y algunas habitaciones desordenadas.

"Buscaron, encontramos todo patas arribas, pero no le interesó al ladrón ni un solo libro", señaló la autora de 'La noche de Tlatelolco' durante una conversación telefónica con el periódico El País. "Me da hasta tristeza, aquí en México nadie se roba nunca uno", dijo con su habitual y sarcástica agudeza.

Poniatowska comentó que sí le robaron, en cambio, un ordenador en el que tenía muchos documentos personales, así como sus columnas para el periódico La Jornada y el inicio de su nueva novela, pero, como añadió irónicamente, "esos los tengo en mi cabeza, que es también una computadora. Espero que no se me averíe".

La familia de la escritora presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que abrió una investigación por el delito de robo a casa de habitación sin violencia.

La escritora, de 89 años, manifestó que no planea adoptar medidas adicionales de seguridad: "Qué medida voy a tomar, si yo ya me voy a morir", y añadió con humor: "Quizás un casco, por si me dan con un mazo en la cabeza". Aunque reconoció que se sintió un poco triste, aseguró que "mañana ya amanezco más contenta".