El cofundador de YouTube vaticina el "declive" de la plataforma tras la eliminación de los 'no me gusta'

Jawed Karim, uno de los tres fundadores de YouTube, ha vuelto a cambiar la descripción del primer video que se publicó en la plataforma, y sugiere que la decisión de la compañía de esconder al público el contador de los 'no me gusta' conducirá a su "declive".

"¿Por qué YouTube ha hecho este cambio que no gusta a todos? Hay una razón, pero no es buena y no se dará a conocer públicamente", asegura Karim, quien unos días atrás en la descripción de ese mismo video criticó dicha medida. Jawed recuerda que YouTube se basa en los contenidos generados por los usuarios, que no todo el material es bueno y que eso es algo "normal".

"La idea nunca fue que todo el contenido fuera bueno", y las "cosas que no son buenas tienen que desaparecer", dando paso a los materiales que realmente valen la pena, afirma. "El proceso funciona así" y "se interrumpe cuando la plataforma interfiere", lo que inevitablemente puede conducir a su "declive". "¿Quiere YouTube convertirse en un lugar donde todo sea mediocre?", cuestionó Jawed.