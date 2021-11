VIDEO: Una usuaria de TikTok muestra una cámara de vigilancia dirigida hacia su probador en una tienda en California

Una mujer estadounidense difundió un video en el que afirmó que una cámara de vigilancia estaba dirigida hacia el vestidor en el que se estaba probando ropa en una tienda de California.

Nallely Valencia grabó el video en cuestión en una tienda de la cadena Windsor en la ciudad de Modesto, y lo publicó a mediados de octubre en su cuenta de TikTok. "Estoy muy enojada, literalmente la noté cuando me estaba poniendo la ropa de nuevo", comentó en el video, que se hizo viral y acumuló más de 642.000 visualizaciones.

Entre quienes vieron la grabación estaban también representantes de la tienda, que días después de la publicación dejaron un comentario bajo el video. Aseguraron que la cámara no estaba activada y prometieron desmantelarla. Daily Mail publicó este jueves otro comentario de la tienda, en el que los responsables del establecimiento destacaban que "la privacidad y la seguridad de los clientes es de suma importancia". "La cámara en cuestión fue instalada por el anterior arrendatario de la tienda y de ninguna manera estaba activa tras la apertura de Windsor", agregaron.

Días después del primer video, Valencia publicó otros dos sobre el suceso. En el primero relató que el hecho "no es aceptable", independientemente de si la cámara estaba grabando o no. "¿Qué me garantiza que no tienen grabaciones mías?", preguntó. En otro video señala que una empleada de la compañía contactó con ella para asegurarle que la cámara no estaba grabando y dijo que se sintió "humillada" cuando le enviaron un cupón de descuento del 30%. Afirmó que se puso en contacto con abogados.