"Brasil solo necesita un Gobierno": Lula da Silva carga contra Bolsonaro desde Madrid (VIDEO)

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) destacó este jueves en Madrid (España) que Brasil "necesita de un Gobierno", en una clara crítica a la gestión actual del presidente Jair Bolsonaro.

En declaraciones a RT, el líder del Partido de los Trabajadores (PT), de 76 años, habló sobre la necesidad de que "alguien gobierne Brasil para los 213 millones de brasileños".

"Alguien que respete el derecho de las personas, alguien que respete el empleo, alguien que respete al indígena, alguien que respete al trabajador. Brasil solo necesita un Gobierno", agregó.

El exmandatario participó en el seminario 'Cooperación multilateral y recuperación regional post-COVID-19', organizado por Casa de América y Common Action Forum, donde estuvo acompañado por el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

Lula ofreció un discurso en el que, entre otras cosas, lamentó el hambre que sufre la población. "Con Bolsonaro, Brasil vuelve al hambre", dijo.

Un estudio de la Red Brasileña de Investigación en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional apuntó que al menos 116,8 millones de brasileños sufrieron algún tipo de inseguridad alimentaria durante los últimos meses de 2020 y, entre ellos, 19,1 millones pasaron hambre.

"No piensa en nada, no articula nada que no sea maldad, por eso se despierta por la mañana y dice cinco o seis mentiras por día", añadió.

Encuentro con Sánchez

Está previsto que este viernes se reúna con el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

Lula se encuentra desde hace varios días de gira por Europa. El petista visitó primero Alemania, donde se reunió con el futuro canciller Olaf Scholz. En Bélgica mantuvo un encuentro con el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, y en Francia fue recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron.

El líder del PT recuperó el pasado mes de marzo sus derechos políticos después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) anulase todo los procesos por los que fue sentenciado, y quedó así habilitado para participar en los próximos comicios presidenciales que tendrán lugar en octubre de 2022.

Aunque todavía no ha presentado su candidatura, las encuestas realizadas le sitúan como claro vencedor frente a Bolsonaro.