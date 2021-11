Las autoridades del estado mexicano de Zacatecas encuentran 10 cadáveres, 9 de ellos colgados de un puente

El presidente municipal de Cuauhtémoc, Francisco Arcos Ruiz, pidió a los habitantes cuidarse y no salir de sus casas si no es necesario, en medio de la situación de inseguridad que prevalece en la entidad.

Las autoridades del estado de Zacatecas (centro-norte de México) abrieron una investigación tras el hallazgo esta mañana de diez cadáveres, nueve de ellos colgados en un puente vehicular de una autopista del municipio de Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó en un comunicado de prensa que nueve cuerpos fueron colgados en un puente vehicular ubicado en la Carretera Federal 45, en dirección al municipio de Luis Moya. En tanto, otro cadáver fue abandonado sobre el asfalto.

Personal de la Dirección General de Servicios Periciales arribó al sitio y confirmó que las diez víctimas fatales eran hombres. Además, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense determinar "la causa de muerte y obtener mayores datos que coadyuven en su pronta identificación".

En tanto, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Zacatecas calificó lo sucedido como un "atroz acto delincuencial". En respuesta, las fuerzas de seguridad implementaron un operativo en el sur de la entidad para ubicar a los responsables del multihomicidio.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad del Estado de #Zacatecas, informa mantiene un despliegue de las corporaciones policiales en la Zona Sur de la entidad y la @FiscaliaZac, investiga el atroz acto, registrado este jueves en #CiudadCuauhtémoc.https://t.co/ADLcElH2t9pic.twitter.com/xeCvpanmIG — @ssp_zac (@SSP_Zac) November 18, 2021

Inseguridad en Cuauhtémoc

La mañana del miércoles 17, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Francisco Arcos Ruiz, pidió a los habitantes del municipio "cuidar a sus familias" ante la situación de inseguridad y recomendó a la población "si no tienen que salir en las noches, no salgan".

Durante una transmisión en sus redes sociales, Arcos Ruiz informó que "tres de los policías del municipio de Cuauhtémoc se dieron de baja" y que la corporación se quedó sin agentes durante un turno.

Por la noche, Arcos Ruiz informó que había acudido a la Fiscalía estatal para levantar las denuncias de "de las personas desaparecidas", aunque no detalló el número de personas no localizadas. Hasta el mediodía del jueves, el presidente municipal no había emitido ningún posicionamiento oficial tras el hallazgo de diez cadáveres.

La situación de inseguridad en Zacatecas se ha agravado en los últimos meses. En la última semana, el Gabinete federal de Seguridad ha contabilizado, de manera preliminar, 40 homicidios dolosos en la entidad. El pasado lunes 15 de noviembre, las autoridades encontraron los cuerpos del director de la Policía del municipio de Loreto, Rafael Hernández López, y de dos oficiales a su cargo, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 8 de noviembre.