Berthasaura leopoldinae, la nueva especie de dinosaurio sin dientes descubierta en Brasil (y esta es la razón de su nombre)

Una nueva especie de dinosaurio sin dientes del período Cretácico ha sido descubierto en Brasil. Se le ha bautizado como Berthasaura Leopoldinae y es considerado el fósil más completo de este período encontrado hasta la fecha en este país.

El Museo Nacional de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) anunció el descubrimiento, así como también la prestigiosa revista científica Nature.

Berthasaura leopoldinae: o primeiro terópode brasileiro sem dentes. Fóssil foi identificado a partir de parceria entre Museu Nacional, Coppe e Universidade do Contestado, e abre novas discussões sobre o grupo.https://t.co/K2GCsEPYxd#ufrj#museunacional#dinossauropic.twitter.com/HGRHegj612 — UFRJ (@ufrj) November 18, 2021

En un artículo, el museo especifica que se trata de una especie de terópodo, que vivió hace unos 70 u 80 millones de años, de un metro de largo, unos 80 centímetros de altura, con un peso de entre 8 y 10 kilos y un pico puntiagudo.

Lo que más llamó la atención a los expertos, y que abre "un abanico de preguntas", es que no tuviese dientes. Según los expertos se han encontrado otros terópodos con estas características, pero solo en la edad adulta.

"Este aspecto de los dientes cuestiona el tipo de dieta del animal. Esto no quiere decir que, como no tenía dientes, no pudiese comer carne, como hacen muchas aves, como el halcón y el buitre. Lo más probable es que fuera un animal omnívoro, ya que el ambiente era inhóspito y necesitaba aprovechar lo que tenía disponible", explica Geovane Alves de Souza, uno de los principales autores del texto.

"Cementerio de Pterosaurios"

La especie fue encontrada entre 2011 y 2014 en un terreno conocido como el "Cementerio de Pterosaurios", en el estado de Paraná, en el sur del país. "Este nuevo descubrimiento de un dinosaurio, el segundo en la región, muestra la importancia de ese lugar", explicó el geólogo Luiz Weinschütz.

Por su parte, el director del Museo Nacional, Alexandre Kellner, aseguró que su nivel de conservación impresionó a los paleontólogos.

"Tenemos restos del cráneo y la mandíbula, la columna vertebral, la cintura pectoral y pélvica y las extremidades anteriores y posteriores, lo que convierte a 'Bertha' en uno de los dinosaurios más completos jamás encontrados del período cretácico brasileño", afirmó Kellner.

El dinosaurio ha sido bautizado como Berthasaura Leopoldinae en honor a Bertha Lutz, investigadora brasileña y vinculada al Museo Nacional, la emperatriz Maria Leopoldina, esposa del emperador Pedro I de Brasil, y a la escuela de samba Imperatriz Leopoldinense.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!