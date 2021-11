El bicampeón olímpico noruego Simen Krüger, ingresado de urgencia tras ser atacado por "2 perritos lindos"

El noruego Simen Hegstad Krüger, multimedallista olímpico de esquí de fondo, fue ingresado el sábado pasado de urgencia tras ser atacado por dos perros mientras entrenaba en las inmediaciones del lago Sognsvann, cerca de Oslo, de cara al inicio de la temporada de competiciones, informan medios locales.

De acuerdo a Krüger, "dos perritos lindos" tipo terrier se le acercaron ladrando de forma amistosa mientras se ejercitaba y comenzaron a jugar con él; sin embargo, repentinamente comenzaron a morderle la pierna y el tobillo, ocasionándole un par de heridas superficiales.

Tras el ataque, fue rápidamente a un hospital para tratar las heridas y ser vacunado contra el tétanos. Posteriormente se le recetó un tratamiento y fue dado de alta.

OL-helten til legevakt etter hundebitt: – Gikk til angrep på meg https://t.co/zJxuaL40Rd — Hello Nice World (@HelloNiceWorld2) November 18, 2021

"No tuve miedo y no grité, estaba más bien sorprendido. No tuve oportunidad [de defenderme] porque eran dos", comentó el esquiador, que aseguró que el ataque "fue un poco doloroso".

Krüger, de 28 años, se coronó campeón en los Juegos Olímpicos de Pieonchang 2018 en las pruebas de 30 kilómetros y en el relevo 4×10 kilómetros, logrando también la plata en la prueba de 15 kilómetros.