Exjugador de la NFL se da a la fuga tras difundirse una grabación en la que golpea brutalmente a su expareja frente a su hijo de 5 meses

El portal TMZ publicó este miércoles el video de una brutal agresión perpetrada por el exjugador del fútbol americano Zac Stacy contra su expareja, Kristin Evans.

En las imágenes se ve cómo el antiguo 'running back' de los clubes St. Louis Rams y New York Jets, de la NFL, golpea a Evans y la lanza contra un televisor. De seguidas, mientras ella yace en el suelo, la acusa a gritos de haber "arruinado" su relación, para luego levantarla violentamente y volverla a agredir. Todo eso sucede frente a los ojos del hijo de ambos, de cinco meses, que observa desde un sofá.

Según se desprende de una petición de orden de alejamiento, a la que tuvo acceso el portal, el incidente ocurrió el pasado sábado en la casa de la mujer, en la pequeña localidad de Oakland (Florida, EE.UU.). Stacy llegó de visita para ver a su hijo, pero una vez allí se enfureció, al parecer por celos.

"Me dio varios puñetazos en la cabeza. Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá, a poca distancia de donde me había golpeado", detalló la mujer en la mencionada solicitud. "Luego me levantó y me lanzó hacia el televisor. El aparato comenzó a caer y él se giró para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme, diciéndome que soy destructiva. Después me alzó por los pies y me tiró contra una silla inflable de nuestro hijo", continuó. Agregó que inmediatamente después de la agresión, Stacy salió corriendo de la casa.

Evans dijo asimismo que teme por su vida y la del bebé. En cuanto a las lesiones sufridas, tuvo que ir a un hospital, donde además de presentar hematomas fue tratada por una herida en la cabeza.

"Fugado del estado"

Al llegar los policías, dos minutos después de la llamada de Evans, ya el exdeportista había desaparecido. A pesar de las búsquedas, su paradero se desconoce.

"Dado que se creía que el sospechoso estaba ya fuera de la jurisdicción del Departamento de Policía de Oakland, fue la Oficina del Sheriff del Condado de Orange la que intentó localizar y detener a Stacy, pero se supo que había huido del estado", notificó el cuerpo policial de Oakland en un comunicado divulgado este jueves.

"Se están realizando esfuerzos para capturar a Stacy. Lo instamos a que se entregue y se enfrente a los cargos penales", agregaron los agentes.