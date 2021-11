Fiscales generales de varios estados de EE.UU. investigan a Meta por "ignorar o duplicar las manipulaciones" de adolescentes en Instagram

Los fiscales generales de varios estados de EE.UU. formaron una coalición bipartidista para investigar si Meta ha violado las leyes, al promover su plataforma Instagram a los menores, anunció este jueves la jefa de la Fiscalía de Massachusetts, Maura Healey, quien encabeza el grupo.

"Facebook, ahora Meta, no ha logrado proteger a los jóvenes en sus plataformas y, en su lugar, optó por ignorar o, en algunos casos, duplicar las manipulaciones conocidas que representan una amenaza real para la salud física y mental: explotar a los niños en aras de obtener ganancias", declaró la fiscal en un correo electrónico citado por Reuters.

Aunque el tamaño de la coalición todavía se desconoce, han confirmado su participación los fiscales generales de ocho estados, además de Massachusetts: California, Florida, Kentucky, Nebraska, Nueva Jersey, Tennessee, Vermont y Nueva York, así como Washington D.C. El jefe de la Fiscalía capitalina, Karl A. Racine, abrió también su propia investigación, confirmó a The Washington Post su vocera, Abigail McDonough.

La medida tiene lugar luego de que en septiembre The Wall Street Journal publicó documentación interna de Facebook —como entonces se llamaba Meta—, según la cual la compañía encontró repetidamente durante los últimos tres años pruebas del daño que Instagram causa a la mayoría de sus usuarios jóvenes, en particular, a las chicas adolescentes. En particular, estudios realizados entre los años 2019 y 2020 por los investigadores de Facebook demostraron que algunos de los problemas detectados no derivan del uso de las redes sociales en general, sino que son específicos de Instagram.

"Facebook, o Meta, ha sabido que Instagram está relacionado con la depresión, los trastornos alimentarios y el suicidio entre los jóvenes", afirmó Healey en su cuenta de Twitter, prometiendo "acabar con el abuso de forma definitiva".

Por su parte, Andy Stone, portavoz de Meta, calificó como "falsas" las acusaciones y afirmó que "demuestran un profundo malentendido de los hechos". "Si bien los desafíos para proteger a los jóvenes en línea afectan a toda la industria, hemos liderado la industria en la lucha contra el acoso y el apoyo a las personas que luchan con pensamientos suicidas, autolesiones y trastornos alimentarios", sostuvo.