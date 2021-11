La Corte Constitucional aplaza su decisión: el debate en Colombia por la despenalización total del aborto continúa sin ser resuelto

El debate en Colombia por la despenalización total del aborto —más allá de las tres causales—, sobre el cual la Corte Constitucional esperaba tomar una determinación de fondo este jueves, continúa sin ser resuelto. Antes de centrarse en el asunto jurídico, la Sala Plena debía decidir esta jornada si mantener o separar de la discusión a uno de los nueve magistrados encargados de emitir el fallo, pero la votación quedó empatada.

Con cuatro votos a favor y cuatro en contra, el desempate ha quedado ahora en manos del conjuez Hernando Yepes Arcila, que deberá decidir si el magistrado Alejandro Linares seguirá siendo parte de la coyuntural discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Su decisión podría demorar una semana o dos, según fuentes cercanas a la Corte Constitucional, citadas por El Espectador.

La discusión alrededor de Linares se produjo luego de una recusación presentada a la Sala Plena por la abogada Ana María Idárraga en el marco de unas declaraciones del magistrado a Semana TV el pasado 11 de noviembre, sobre las cuales lo acusa de manifestar públicamente su posición frente al tema del aborto. En el marco de esa entrevista y del recurso en su contra, el propio Linares se declaró impedido esta semana para participar en el debate y dejó en manos de sus colegas evaluar si aceptan su impedimento o no.

La postura del jurista no es un secreto para la opinión pública. Ya antes había dejado plasmado su apoyo a eliminar el delito porque ha votado a favor de la despenalización en ocasiones anteriores. De este modo, su salida representaría una baja sensible para las fuerzas que se han inclinado hacia la despenalización total. Por ahora se prevé que, además de Linares, José Fernando Reyes, Alberto Rojas Ríos y José Lizarazo voten a favor, y en contra, Gloria Ortiz y Cristina Pardo, pero no se tiene certeza sobre la posición de Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Diana Fajardo.

El 19 de noviembre era la fecha límite para efectuar la votación sobre una de las dos ponencias —la del juez Antonio José Lizarazo— que estudia la Corte Constitucional, que piden eliminar el delito del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, la toma de una decisión se dilatará a raíz del caso Linares. La segunda ponencia a evaluar —la del magistrado Alberto Rojas Ríos— tiene plazo para ser debatida hasta enero del 2022.

Desde que la Corte Constitucional inició el debate, a mediados de octubre, organizaciones feministas y religiosas realizaron movilizaciones en las calles y campañas en las redes sociales para tratar de influir en la decisión. Desde el 2006, el aborto fue despenalizado en Colombia si la vida de la mujer corre peligro, por violación e incesto, y por malformaciones del feto.

Sin embargo, el artículo 122 del Código Penal sigue estableciendo penas de 16 a 54 meses de prisión para las mujeres que interrumpan de manera voluntaria sus embarazos sin ajustarse a las tres causales, y a quien le ayude a concretarlo.