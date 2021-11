Maduro afirma que la UE tiene un "concepto colonialista y racista" tras la decisión del bloque de prorrogar las sanciones contra Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que no le importa "para nada" la decisión de la Unión Europea (UE) de prorrogar las sanciones unilaterales contra su país, justamente cuando faltan escasos días para la celebración de las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre.

"No me importa de verdad lo que hagan o digan", sostuvo Maduro. "No me importa para nada su concepto colonialista y racista, lo que me importa es lo que suceda en Venezuela, vamos con nuestro propio modelo de resistencia, dignidad y de rebeldía", agregó el mandatario.

Asimismo, arremetió contra el alto representante de Política Exterior del bloque, Josep Borrell. Maduro aseguró sentir "pena ajena" por el diplomático europeo, que, según él, quedará "arrastrado" y "arrodillado" ante la "política del imperio norteamericano", antes la del expresidente estadounidense Donald Trump y ahora la del actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.

De acuerdo al Diario Oficial de la Unión Europea, la extensión de las sanciones, que son dirigidas contra decenas de representantes del Gobierno con funciones en distintos sectores fundamentales del Estado, fue aprobada el pasado 11 de noviembre por el Consejo de la UE y su aplicación se extiende hasta noviembre del 2022.

"El Consejo ha revisado las medidas restrictivas vigentes de conformidad con el artículo 13 de la Decisión (PESC) 2017/2074. Sobre la base de dicha revisión, las medidas restrictivas, incluidas todas las inclusiones en la lista, deben prorrogarse hasta el 14 de noviembre de 2022 y debe actualizarse la exposición de motivos correspondiente a veintiséis personas", dice la decisión del bloque.

El reglamento de la UE asegura que estas medidas "no afectan a la población en general y podrán suspenderse en función de los avances realizados en el restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos".