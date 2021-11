Un nuevo 'jueves negro' para la WWE: la empresa despide a John Morrison, Tegan Nox, Drake Maverick y a otras estrellas

La WWE sigue haciendo más recortes de talentos: la empresa de Vince McMahon ha despedido al menos a ocho de sus luchadores de las marcas Raw, SmackDown y NXT 2.0, informó este jueves Fightful Select. En concreto, la compañía estadounidense liberó del contrato a sus estrellas John Morrison, Tegan Nox y Drake Maverick, así como a Shane Thorne 'Slapjack', Jaxson Ryker y los miembros de la agrupación Hit Row, AJ Francis 'Top Dolla', Ashante 'Thee' Adonis e Isaiah 'Swerve' Scott.

John Morrison es el nombre más importante entre los últimos despidos. En el WrestleMania de este año, se alió con The Miz para enfrentarse a Damien Priest y el cantante Bad Bunny, en uno de los combates más destacados de la empresa en el 2021.

La esposa de Morrison, Franky Monet, que estuvo entre los luchadores despedidos el 4 de noviembre, tuiteó: "Dejen de apoyar a una compañía que tiene cero respeto por su talento. Si aman la lucha libre profesional, gasten su dinero en los cientos de alternativas diferentes. Esto está mal. Éticamente, como empleadores no se preocupan por nosotros".

Mientras, Tegan Nox, quien estuvo en la compañía desde el 2017, compartió en las redes sociales el nombre que usaba en el circuito independiente, Nixon Newell, al reaccionar a a la noticia.

Por su parte, Drake Maverick, quién ya fue una vez despedido por la WWE en 2020, pero luego fue recontratado como parte de una historia divisiva que lo llevó a la final del torneo NXT Cruiserweight Championship, compartió un video en el que comenzaba diciendo: "Así que acabo de hablar por teléfono con las relaciones de talento de la WWE para informarme de que a partir de hoy, he sido liberado de mi contrato". "Eres un éxito. Siempre has sido un éxito y vas a seguir siéndolo. Has hecho todo lo que dijiste que ibas a hacer en la vida. Eres un éxito", se dijo a sí mismo.

A principios de noviembre, la WWE ya liberó del contrato a 18 de los talentos de distintas marcas de la empresa, entre ellos algunas de sus grandes estrellas, como Karrion Kross, Ember Moon y Nia Jax. Según informan medios, los despidos se produjeron debido a los recortes presupuestarios por las dificultades financieras provocadas por la pandemia.

