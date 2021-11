Dimite el secretario general de la presidencia de Perú tras el escándalo por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas

El funcionario aseveró que no será "pretexto" para "golpear" la gestión del presidente, Pedro Castillo.

El secretario general de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, presentó este viernes su renuncia al cargo tras una semana de controversias por su presunta vinculación en el escándalo de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, que le costaron el puesto al exministro de la Defensa, Walter Ayala.

En un mensaje en sus redes sociales, Pacheco reiteró su "respeto incondicional" para con el presidente, Pedro Castillo, y aseveró que esa consideración es la que "sustenta" su renuncia al cargo. "No seré el 'pretexto' de unos y otros para 'golpear' al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres!", afirmó.

Mi respeto incondicional al Presidente @PedroCastilloTe, sustenta mi renuncia a la Secretaria General de Palacio. No seré el "pretexto" de unos y otros para "golpear" al Líder del gobierno del pueblo y la democracia. ¡La verdad nos hace libres! — Bruno Pacheco🇵🇪 (@BrunoPachecoC) November 19, 2021

En los últimos días, la salida de Pacheco se barajaba como una posibilidad, ya que su nombre quedó vinculado a la polémica por el presunto ascenso de militares fuera de ley, que motivó a la Fiscalía a abrir una investigación y a Castillo a reordenar su Gabinete.

La controversia explotó la semana pasada, cuando un excomandante del Ejército denunció que había sido presionado para ejecutar el ascenso irregular de varios militares. Estas revelaciones provocaron la salida de Ayala y que quedara en entredicho la actuación de Pacheco, sumando otro escándalo a la administración de Castillo.

Además, el pasado jueves, el procurador Público Especializado en delitos de corrupción, Javier Pacheco, pidió indagar a Pacheco debido al contenido de unos chats privados –filtrados por la prensa– en los que el funcionario habría intentado presionar al Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Enrique Vera, para que beneficiara a empresas de su entorno.

Según la investigación de Lima Gris, Pacheco le habría escrito a Vera el pasado 22 de septiembre: "Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución. Confírmame la recepción. Gracias".

El contenido de las conversaciones habría motivado a la investigación de las autoridades, en medio de las turbulencias políticas que ya azotan al mandatario peruano, quien ha tenido que nombrar a dos Gabinetes en menos de cuatro meses.

Sin embargo, este mismo viernes, Pacheco reiteró que no había perpetrado ninguna irregularidad y mostró su confianza de la justicia confirmará que los señalamientos en su contra son falsos.

"Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. ¡Seguiré trabajando por el Perú!", escribió más temprano en sus redes.