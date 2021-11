El empresario Alonso Ancira acuerda con Pemex un pago inicial de 50 millones de dólares en el caso Agronitrogenados

El empresario Alonso Ancira, expresidente del consorcio acerero Altos Hornos de México (AHMSA), hará un pago inicial de 50 millones de dólares a Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte del acuerdo de reparación del daño al que se comprometió para no ir a la cárcel por la irregular venta de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.

"Voy a adelantar este primer pago. Estamos listos para cumplir. No me voy a arriesgar a perder la empresa por no cumplir con el pago y la garantía acordada con Pemex", dijo Ancira este viernes durante una audiencia virtual.

Este primer desembolso forma parte de los 216 millones de dólares que el empresario se comprometió a pagar por la venta a sobreprecio de Agronitrogenados, en un caso en el que también está imputado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, actualmente en prisión preventiva.