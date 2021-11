"No sé si llamarla profesora o camarada": La nominada a reguladora bancaria de EE.UU. es acusada de comunista por haber nacido en la Unión Soviética

La abogada y profesora Saule Omarova fue nominada en septiembre por el presidente de EE.UU., Joe Biden, para dirigir la Oficina del Contralor de Moneda del Departamento de Tesoro. Este jueves, durante una audiencia para confirmarla en su cargo, fue atacada por un senador republicano quien, apoyado en la infancia y origen de la letrada —nacida en Kazajistán cuando era parte de la Unión Soviética—, sugirió que conservaba lealtades hacia la ideología comunista, informa The Washington Post.

John Neely Kennedy, senador por el estado de Luisiana, le preguntó a Omarova si había formado parte de "los jóvenes comunistas", refiriéndose al Komsomol (la principal organización juvenil de la URSS). La candidata le explicó al representante que había nacido y crecido en la Unión Soviética y que, en ese entonces, todos en su país eran miembros de ese grupo. Afirmó que participar en el Komsomol hacía parte del programa escolar que se impartía a los estudiantes.

Kennedy se interesó por saber si la académica se había desafiliado e incluso le pidió si podía buscar en su expediente "una copia" de su carta de dimisión de esa organización. "Con cierta edad dejas automáticamente de ser miembro", argumentó Omarova, subrayando que eso ocurrió hace muchos años. "No sé si llamarla profesora o camarada", continuó Kennedy, cuyos incisivos comentarios disgustaron al senador demócrata Sherrod Brown, quien lo interrumpió para recordarle que Omarova había "renunciado a su ciudadanía soviética".

"Senador, no soy comunista y no estoy suscrita a esa ideología. No pude elegir dónde nacer (…) Vine a este país, estoy orgullosa de ser estadounidense y esa es la razón por la que estoy aquí. Estoy aquí ahora porque estoy preparada para el servicio público", argumentó.

Omarova, de 55 años, obtuvo una licenciatura de la Universidad Estatal de Moscú antes de emigrar a EE.UU. en 1991 y continuar sus estudios. Obtuvo un doctorado de la Universidad de Wisconsin–Madison y un título en Derecho de la Universidad del Noroeste. Ha trabajado principalmente como abogada y, durante los últimos años, en la Universidad de Cornell como profesora de Derecho.

Su nominación ha suscitado escepticismo entre muchos republicanos, algunos demócratas y el ámbito bancario por las reformas estructurales que propone. En una entrevista con Associated Press esta semana, Omarova dijo que esto se debe en gran parte a los temores de que se convierta en una dura reguladora de Wall Street y los bancos. Este jueves, en su audiencia, afirmó que abogaría por los bancos más pequeños y vigilaría de cerca a los grandes. La elección de Omarova probablemente se someterá a votación frente al Comité Bancario en diciembre. De confirmarse, se convertiría en la primera mujer y la primera inmigrante en dirigir la Oficina del Contralor de Moneda en 158 años.