La Contraloría de Chile confirma "responsabilidades administrativas" del ministro del Interior por viajes injustificados cuando era alcalde

La Contraloría de Chile confirmó que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, tiene "responsabilidades administrativas" en irregularidades que se investigan de cuando fue alcalde de la comuna de Estación Central, informa Tele13.

El caso, conocido como 'Concejales on tour', reveló una serie de viajes injustificados de ediles del distrito para supuestas capacitaciones en Europa en el año 2016.

La Contraloría determinó que esa autorización dada por el exalcalde no correspondía, así como tampoco el uso de piezas de publicidad municipal con el nombre y rostro de Delgado en plena época de elecciones.

El documento emitido por el ente no aplica ningún castigo a Delgado porque no es funcionario municipal y, como ministro, no está sujeto a sanciones por parte de la Contraloría. No obstante, se deja constancia en el escrito de su "responsabilidad administrativa".

Según informó la prensa chilena, el Concejo Municipal presentará este viernes una denuncia ante el Tribunal Electoral por "notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa".

En caso de que ese expediente avance, Delgado podría quedar inhabilitado durante determinada cantidad de años para cualquier cargo de elección popular, y además se podría aplicar inhabilitación para ejercer cualquier cargo público, lo que lo obligaría a dejar sus funciones como ministro del Interior antes del fin del mandato del presidente Sebastián Piñera, que culmina el 11 de marzo de 2022.

Este martes, el mandatario evitó por segunda vez un juicio político de destitución por su implicación en la investigación conocida como 'los Papeles de Pandora', que reveló negociados en paraísos fiscales.