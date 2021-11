China evalúa realizar operaciones coordinadas de sus cazas más avanzados J-20 y drones para aumentar su capacidad de combate, según medios estatales

Los medios estatales chinos informaron que Pekín evalúa realizar la posibilidad de que sus cazas furtivos de quinta generación J-20, conocidos como 'Dragón Poderoso', realicen vuelos en tándem con drones, lo que permitirá aumentar sus capacidades durante combates, recoge South China Morning Post.

El periódico cita las palabras del piloto de la Fuerza Aérea china Liu Qihong, quien declaró a la Televisión Central de China (CCTV) que "el futuro es una gran era para el desarrollo de drones". "Las cuestiones importantes son: qué papel deben desempeñar los drones en futuros campos de batalla, cómo formar un equipo de vehículos tripulados y no tripulados y qué objetivo táctico puede ser alcanzado", afirmó.

Liu indicó que un avión que colabora con cuatro drones durante una operación "puede tener un área de vigilancia más amplia y la sensación de peligro más clara". "Además, los drones pueden soportar largos períodos de trabajo, "altas temperaturas y mucho ruido, algo que para los pilotos puede ser insoportable".

No son los únicos

Esta tecnología, sin embargo, no es nada excepcional. En ese contexto, Ridzwan Rahmat, principal analista de defensa del portal Janes, declaró que "EE.UU., Australia, Singapur y Corea del Sur están a la vanguardia" de las operaciones de formación de un equipo de vehículos tripulados y no tripulados. "China está tratando de ponerse al día, pero no está claro cuánto progreso hizo en este ámbito".

Al mismo tiempo, Timothy Heath, superior experto de seguridad del 'think tank' Rand, indica que se necesitan aproximadamente entre cinco y 10 años para lograr crear equipos de aeronaves tripuladas y no tripuladas que funcionen "plenamente". El especialista asegura que EE.UU. sigue siendo "el principal desarrollador de estas tecnologías". "El Ejército de EE.UU. tiene un candidato [para] un vehículo aéreo no tripulado y un vehículo tripulado que están bien preparados para tales operaciones, como el [caza polivalente furtivo] F-35, pero se necesitarán mejoras en la capacidad de inteligencia artificial de los vehículos aéreos no tripulados, aviónica y procedimientos operacionales" para formar un equipo.

De acuerdo con South China Morning Post, el caza J-20 fue mostrado junto con el dron pesado de ataque y reconocimiento GJ-11 durante una exhibición aérea que se celebró hace unas semanas.

