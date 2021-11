"El presidente is in da house": Bukele muestra su 'avatar' saliendo de un ovni al ritmo de AC/DC en un video oficial en la 'semana del bitcóin'

La Casa Presidencial de El Salvador ha compartido el particular video corto con el que se introdujo al 'avatar' del presidente Nayib Bukele durante la conferencia de la 'semana del bitcóin', en la que se anunció los planes de construir Bitcoin City, la primera 'ciudad del bitcóin' del mundo, que estará financiada con bonos respaldados con la criptomoneda.

Con el pie de foto "El Presidente is in da house", el clip muestra lo que parece ser el nuevo 'avatar' del mandatario bajando lentamente de un ovni al ritmo de la canción 'You Shook Me All Night Long' de la banda AC/DC.

Bukele también compartió el 'avatar' como su nueva imagen de perfil en redes sociales.

De igual forma, la reacción de los internautas no se hizo esperar.





Lo sabía! El Presidente @nayibbukele es entrenado por los #Aliens Momento exacto en que #Nayib llega a Mizata Beach y se baja de la nave espacial😎El 3% dirá que llego caminando movilizado por la E-Moción que mueve 🤣pic.twitter.com/QBCqZvg0f7 — Laura De Flores (@LauraPocaSV) November 21, 2021

Cualquier similitud es pura coincidencia… definitivamente "Cracks" cada cual en su género!@nayibbukele 👇🏻 pic.twitter.com/JGhngpyrta — Doug Gutz🇺🇸🇸🇻 (@douglas67355796) November 21, 2021