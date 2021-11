Natalia Oreiro anuncia que se vacunó con Sputnik V

La actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro anuncio este domingo que se vacunó con el fármaco anticovid ruso Sputnik V.

"Me he vacunado con dos dosis de Sputnik. Muy bien", dijo la artista, que recientemente recibió la ciudadanía de Rusia, en una entrevista al canal NTV. También señaló que no tiene previsto inocularse con ningún otro medicamento en el futuro.