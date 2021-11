Un miembro del Bundestag ve inevitable la vacunación obligatoria en Alemania a raíz del aumento de casos de covid-19

El empeoramiento de la situación sanitaria en Alemania deja claro que la vacunación obligatoria contra el coronavirus es inevitable, según declaró este domingo a la Agencia de Prensa Alemana (DPA) Thomas Bareiss, comisario de Turismo del Gobierno federal provisional del país. "En retrospectiva, fue un error no verlo desde el principio. La esperanza de entonces es comprensible, pero no era realista", dijo el miembro del Bundestag.

"Para mí ya no es políticamente responsable que industrias enteras, minoristas, negocios de restauración, clubes, bares y toda la escena del cine, la cultura y los eventos vivan durante 20 meses en un estado de crisis impuesto por el Estado y se enfrenten a grandes temores existenciales, mientras otros se toman la libertad de no vacunarse", apuntó Bareiss. El político señaló que, hasta ahora, muchos negocios se han salvado con medidas y sumas de dinero históricas, subrayando que, a largo plazo, eso no es posible.