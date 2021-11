En Francia comienza "como un rayo" la quinta ola de coronavirus

El portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal, alertó este domingo de que "la quinta ola de covid-19 ha comenzado como un rayo". El aumento de casos se disparó un 80% en una semana y en promedio, se registran 17.000 diarios.

Sin embargo, el aumento de las infecciones no se ha traducido, de momento, en una afluencia masiva de pacientes a los hospitales, y las autoridades lo atribuyen al alto porcentaje de vacunados y la introducción de los pases de salud por delante de otros países europeos. El Gobierno francés seguirá "imponiendo el peso de las restricciones a las personas no vacunadas" y está vigilando la incidencia a la hora de introducir nuevas medidas en la lucha contra la pandemia, en particular cuando acaban de abrir las estaciones de esquí para esta temporada.