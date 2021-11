Sebastián Piñera felicita a José Antonio Kast y Gabriel Boric por su paso a la segunda vuelta de las presidenciales en Chile

Al término de los comicios presidenciales en Chile, el mandatario Sebastián Piñera felicitó al ultraderechista José Antonio Kast y al izquierdista Gabriel Boric por "haber triunfado en esta primera vuelta". Los candidatos del Partido Republicano y la coalición Apruebo Dignidad se aseguraron su paso a la segunda vuelta, prevista para el 19 de diciembre.

"Quiero pedirle sentidamente, desde el fondo del alma y con mi experiencia como presidente de Chile, que busquen siempre los caminos de la paz y no de la violencia; los caminos de la unidad y no de la división; los caminos del diálogo y no la descalificación", afirmó Piñera en una alocución nacional.