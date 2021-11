Revelan la fuerza militar de EE.UU. con la peor tasa de vacunación contra el coronavirus

Cerca de 10.000 efectivos de esta rama podrían enfrentarse a despidos masivos por no cumplir la fecha límite de la vacunación anticovid.

El Cuerpo de Marines de EE.UU. está en vías de convertirse en la rama militar del país norteamericano con la tasa más baja de vacunación contra el coronavirus, un escenario que amenaza con despidos masivos, recoge The Washington Post.

Según se desprende de la orden publicada por la institución estadounidense, los efectivos están obligados a recibir la pauta completa de las vacunas anticovid hasta el 28 de noviembre, mientras que las personas que no presenten una exención religiosa o médica corren el riesgo de ser despedidos.

De acuerdo con el reporte, para el 17 de noviembre, cerca del 94 % de los infantes de marina en servicio activo recibieron al menos una dosis de la vacuna. No obstante, según señala The Washington Post, las cifras muestran que alrededor de 10.000 miembros de esta rama militar no podrán cumplir el plazo dado que una persona se considera completamente vacunada dos semanas después de su dosis final.

"El Cuerpo de Marines siempre ha reconocido las amenazas que presenta la pandemia del coronavirus como un asunto de preparación, por lo que repetidamente hemos subrayado la importancia de recibir la vacuna", afirmó Andrew Wood, portavoz de la institución.

Según opinó a principios de noviembre el comandante de los Marines de EE.UU., el general David Berger, citado por Marine Corps Times, una de las causas de la tasa de vacunación insuficientemente alta es la "información falsa", aunque las razones pueden ser individuales para cada marine no vacunado.

De momento se desconoce el número de las exenciones expedidas, pero se espera que no sea muy alto, mientras que las cifras exactas sobre denegaciones y exenciones se publicarán tras la fecha límite.