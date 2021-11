López Obrador califica el encuentro con Trudeau y Biden como una "cumbre progresista"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este lunes como una "cumbre progresista" el encuentro con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, celebrado la semana pasada en Washington.

"Era como una conferencia, un encuentro progresista, usé el término 'cumbre progresista' por las coincidencias", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

El mandatario mexicano señaló que hubo avances en temas como migración, además que el encuentro permitió explicar a detalle la reforma eléctrica que se discute actualmente en el Congreso de México, y que ha generado críticas de empresas y funcionarios estadounidenses y canadienses.

Migración y energía

"La propuesta es, vamos a fortalecernos como región, que haya más inversión, tenemos fuerza de trabajo, cambiemos ya la política de estar rechazando a migrantes, la mayoría jóvenes", planteó López Obrador.

"Si no se tiene fuerza de trabajo suficiente en EE.UU. y Canadá, por qué no hacer un análisis sobre la demanda de fuerza de trabajo, de acuerdo a lo que se necesita crecer, y ordenar el flujo migratorio, ampliar las visas temporales de trabajo, ampliar las formas de que quien quiera irse a trabajar a EE.UU. y Canadá lo pueda hacer. Que la migración no sea forzosa, sino voluntaria", agregó.

López Obrador también señaló que durante su encuentro con Trudeau, se habló de la posibilidad de establecer un acuerdo con Canadá para invertir y modernizar algunas hidroeléctricas en México.

"En el caso de Canadá hablamos de la industria eléctrica, en la posibilidad de cooperación para modernizar equipo, turbinas en hidroeléctricas. Ellos tiene una empresa pública y se planteó la posibilidad de establecer un acuerdo entre estas empresas públicas para modernizar hidroeléctricas", sostuvo el mandatario.

La reunión entre ambos mandatarios, según López Obrador, sirvió también para aclarar algunos problemas entre empresas canadienses y autoridades mexicanas en el sector minero.

"Se aclaró que no tenemos conflictos en el sector minero", apuntó.