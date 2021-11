Uno de los hijos de Bolsonaro elogia al ultraderechista José Antonio Kast por su paso a la segunda vuelta presidencial en Chile

🇨🇱 @joseantoniokast conseguiu 27,9% dos votos e foi o mais votado ontem nas eleições presidenciais do Chile. Dia 19/DEZ ele terá o 2º turno contra o esquerdista Gabriel BoricKast é um patriota, bem relacionado internacionalmente e uma pedra no sapato do Foro de SP. Boa sorte!🙏 pic.twitter.com/pr92cLhYtL