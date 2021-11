Un diputado electo de Chile (apoyado por Kast) cuestiona el derecho al voto de las mujeres y trata a los migrantes de "violadores"

Dos días después de las elecciones nacionales en Chile, la circulación de un video protagonizado por el diputado electo Johannes Kaiser, del partido Republicano, provocó indignación debido a que el político de ultraderecha, miembro del espacio del candidato presidencial José Antonio Kast, puso en duda el derecho a voto de las mujeres.

Sus declaraciones fueron vertidas durante una transmisión en vivo que luego fue difundida en redes sociales. En la misma frase, Kaiser cuestiona el sufragio femenino y trata a los migrantes de "violadores".

"Lo que pasa es que tienes una especie de esquizofrenia, las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea", dice desde su canal de Youtube El Nacional Libertario.

Como era de esperarse, el candidato a legislador, que sacó 11,7 % de los votos en el distrito 10 de Santiago de Chile, recibió el repudio de buena parte del arco político, principalmente de movimientos feministas y de izquierda, pero también del Gobierno.

Desde su cuenta de Twitter, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, señaló que "es inaceptable que se ponga en duda el derecho a voto de las mujeres".

Y añadió: "Llegamos a la vida pública para quedarnos y seguiremos trabajando para que más mujeres ocupen espacios de responsabilidad política, por un país mejor y más próspero".

Sin embargo, Kast, quien disputará el balotaje frente al izquierdista Gabriel Boric el próximo 19 de diciembre, prefirió no pronunciarse, aunque advirtió que "no podría compartir" esa idea".

"Hay que ver en qué momento salió el video, cuál es el contexto, cuál es el desarrollo, y él tendrá que dar una explicación", se limitó a decir.

"Sarcasmo"

El propio Kaiser fue consultado por sus declaraciones este martes en un programa matutino del canal Chilevisión, pero al intentar argumentar volvió a atacar a una mujer periodista, a quien acusó de no poder comprender su "sarcasmo".

En tanto, el legislador de Acción Humanista Tomás Hirsch, invitado al mismo debate, señaló que con sus dichos Kaiser está "develando el verdadero rostro de un sector, de una intransigencia, de un estilo, de una mirada que de verdad uno esperaría que ya esté en el pasado".

"Si fuera una ironía —continuó—, francamente es una ironía maleducada, de mal gusto, retrógrada y que corresponde a otra época. Si este señor va a venir acá al Congreso creyendo que puede echar la tallita de 'las mujeres' y 'mira niñita', no ha entendido nada del mundo actual. Eso ya no va. Si cree que puede traer todos sus chistes homofóbicos para acá, digámosle mejor que no está entendiendo todo lo que se espera de un Congreso", insistió.

En el mismo sentido se expresó desde su cuenta de Twitter la abogada feminista y diputada electa Lorena Fries, de Podemos Dignidad, quien tildó los dichos de Kaiser de "inaceptables" y manifestó: "Mientras haya feministas en el Congreso, no retrocederemos ni un centímetro en derechos políticos de las mujeres".