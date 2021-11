Mavys Álvarez, expareja de Maradona, denuncia que él la violó durante su estadía en La Habana

En una rueda de prensa, la mujer afirmó que fue su hija de 15 años quien la motivó a denunciar los hechos veinte años después, para que otras jóvenes no vivan una experiencia similar a la suya.

A pocos días de cumplirse un año de la muerte de Diego Armando Maradona, la cubana Mavys Álvarez denunció haber sido violada a los 16 años en La Habana por el fallecido futbolista argentino durante su estadía en La Habana, informó la agencia Télam.

La mujer, que hoy tiene 37 años, declaró la semana pasada como testigo en una causa que se abrió en la Justicia argentina contra el entorno del deportista fallecido, por presunta trata de personas. Los hechos que denuncia se habrían producido entre los años 2000 y 2004.

El lunes, en una rueda de prensa, Álvarez afirmó que fue su hija de 15 años quien la motivó a denunciar los hechos veinte años después, para que otras jóvenes no vivan una experiencia similar a la suya.

La mujer precisó que había conocido a 'Pelusa' a sus 16 años y en un momento "difícil de su vida". De acuerdo a su testimonio, cuando el astro residía en Cuba, personas de su entorno se le acercaron y le preguntaron "si quería ir a conocerlo".

A partir del primer encuentro, Maradona habría iniciado una relación con ella, a pesar de que para ese entonces era menor de edad: "Me deslumbré, me conquistó con las flores y fuimos a pasear. Y después todo empezó a cambiar", dijo Álvarez, quien adjudicó ese giro al consumo de drogas.

"Dejé de ser una niña, toda la inocencia me la robaron. Es difícil. Dejas de vivir las cosas inocentes que le toca vivir a una niña de esa edad", manifestó.

Según su relato, en una oportunidad estaba en la casa de Maradona en Cuba, ambos en la habitación del '10', y del otro lado de la puerta estaba su madre. "Evidentemente, a Diego le generaba un morbo que mi mamá estuviera del otro lado. Yo quise abrirle y él no me dejaba. Me mandó a callar", aseguró.

En ese momento afirmó que Maradona la violó y que su mamá no podía escuchar lo que sucedía porque el argentino le "tapaba la boca".

Según su abogada, Marcela Carmen Scotti, la denuncia se centra en el viaje a Argentina que realizó Álvarez con Maradona cuando tenía 16 años, e incluye los delitos de "privación ilegítima de la libertad y trata, reducción a la servidumbre, lesiones graves por haber hecho que se hiciera una cirugía de aumento de mamas sin su consentimiento e iniciación a las drogas".

La denuncia fue presentada por el titular de la Fundación por la Paz y el Cambio climático, Fernando Míguez, conocido en su país por denunciar incansablemente a dirigentes políticos de diversos signos ideológicos, aunque mayormente del kirchnerismo.

Mavys Álvarez reveló por primera vez intimidades de su relación con Diego Maradona durante una entrevista brindada en septiembre al canal 41 de Miami, lugar donde reside actualmente.