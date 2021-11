Los herederos de Tolkien logran el bloqueo de la criptomoneda JRR Token, inspirada en 'El Señor de los Anillos'

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ordenó el cierre de la página web de la criptomoneda JRR Token por infrigir los derechos de autor de las obras del escritor J.R.R. Tolkien.

La decisión llega después de que los herederos del creador de 'El Señor de los Anillos' pusieran una queja ante el organismo regulador, afirmando que el producto violaba sus derechos de marca y que el nombre de dominio (JJRToken.com) fue diseñado específicamente para engañar a los usuarios de Internet y hacerles creer que tenía algún tipo de conexión con el novelista. Asimismo, apoyaron su reclamo señalando que la página web contenía ilustraciones que eran claras referencias al universo literario creado por el autor británico, como anillos, casas de hobbits o un mago similar a Gandalf.

En respuesta, el desarrollador de la criptomoneda, Matthew Jensen, alegó que el nombre JRR Token solo pretendía referirse a la moneda digital y que su parecido con el del escritor se debía a una parodia y no a una acción de mala fe. Asimismo, explicó que eligió la denominación JRR porque esas letras equivalen a las siglas en inglés de "viaje a través del riesgo a la recompensa" ('Journey through Risk to Reward').

Con el lema "un tóken para gobernarlos a todos", la criptomoneda fue lanzada en agosto. El lanzamiento fue apoyado incluso por Billy Boyd, el actor que interpretó el personaje de Pippin Took en las adaptaciones cinematográficas dirigidas por Peter Jackson. El artista fue contratado a través de Cameo, una plataforma que permite a los usuarios pagar a celebridades para que les envíen mensajes de video, realicen videollamadas en vivo o escriban mensajes directos.