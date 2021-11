Ley de envases en Argentina: el plan para reducir el impacto ambiental financiando el reciclado urbano (y el lobby que quiere impedirlo)

El Congreso de Argentina definirá en los próximos días si avanza o no en la ley de envases con inclusión social, un proyecto que promueve una gestión ecológica de los empaques en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente, y a la vez busca mejorar las condiciones de la población que se dedica a su reciclado y que hoy trabaja en la informalidad.

La iniciativa fue impulsada por el oficialismo y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, aunque detrás de su elaboración hay organizaciones vinculadas a los movimientos sociales y la economía popular.

La ley establece el Principio de "Responsabilidad Extendida del Productor (REP)", mediante el cual se hace responsables a los productores o importadores de introducir un envase por primera vez en el mercado.

La semana pasada, el proyecto obtuvo dictamen de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y se espera que en los próximos días pueda ser debatida en la Cámara de Diputados.

Pero su aprobación no será fácil. Desde que fue presentado por el Poder Ejecutivo, el proyecto de ley recibió fuertes críticas del bloque de Juntos por el Cambio (macrismo) y las cámaras empresarias, que se oponen a lo que consideran "un nuevo impuesto".

Ocurre que la propuesta incluye, entre sus puntos centrales, la creación de una tasa ambiental (hasta el 3 % del precio de venta) que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado que no se puedan reciclar; y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

El texto señala que con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.

En un encuentro del que participaron integrantes de varias cámaras empresarias del sector, y que contó con la presencia de la Cámara de Comercio de EE.UU. (AmCham), los legisladores de Juntos por el Cambio advirtieron que la aplicación de esa tasa impactará en el precio de los envases, generando nuevas "erogaciones" para los industriales, tanto locales como extranjeros.

Un pasaje gratis a Washington: ¿lobby o intercambio cultural?

El abogado Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que agrupa, entre otros sectores, a los recicladores urbanos, ha denunciado que varios legisladores recibieron la semana pasada una curiosa invitación por parte de la Fundación Centro de Estudios Americanos (CEA) para participar de un programa denominado "Generando espacios de diálogo público-privado" en Washington.

Según reza en la invitación, el objetivo del encuentro es "conocer los lineamientos de la política estadounidense, las principales corrientes de pensamiento que se desarrollan en dicho país, analizar el estado actual de las relaciones bilaterales y debatir temáticas de interés común para el grupo".

Para ello, el CEA dispuso de unas becas otorgadas por la AmCham, que consta de pasajes aéreos, estadía y traslados a la convención. A todo esto, la cámara de comercio estadounidense ya ha rechazado públicamente la iniciativa de ley planteada por el oficialismo, al considerarla "anacrónica".

En esa línea, la AnCham consideró que las medidas incluidas en el proyecto "obstruyen la generación de empleos, limitan las nuevas inversiones, propenden a escaladas de precios y crean un ambiente regulatorio hostil, restrictivo e imprevisible".

El diputado del oficialista Frente de Todos Itai Hagman le ha confirmado a RT que recibió la invitación a Washington, aunque advirtió que no puede asegurar que esté relacionada con el lobby empresarial, ya que ese tipo de encuentros se hacen "todos los años". Además, afirmó que él no viajará, aunque no sabe si lo harán otros legisladores porque no conoce quiénes más recibieron la propuesta.

Más allá de ello, Hagman asegura que se ha desplegado un "lobby feroz" para que la normativa no se apruebe, con el apoyo de los medios hegemónicos de Argentina, que en general tildan la iniciativa como una forma de hacer "caja" y disponer de esos recursos de forma discrecional.

"Mienten para no pagar"

Desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (Faccyr) emitieron un comunicado en el que celebraron el avance legislativo de la propuesta y dejaron un mensaje para los empresarios: "Basta de mentir para no pagar".

"El proyecto de Ley es una solución a la problemática de residuos sólidos urbanos. En nuestro país se producen 50.000 toneladas de residuos diarias que terminan en basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, ríos o en el mar, contaminando el ambiente y a las comunidades. Una gran parte de los residuos son envases post consumo, es decir que fueron colocados en el mercado sin responsabilizarse por qué pasa luego de que son desechados. Hoy, los únicos que evitan que el sistema colapse son los 150.000 cartoneros y cartoneras que recuperan el material reciclable, trabajando muchas veces en pésimas condiciones", argumentan.

Lo cierto es que el modelo actual de consumo y deterioro del medio ambiente exige acciones y políticas concretas en todo el mundo, y muchos países ya han adoptado en sus legislaciones el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En la Unión Europea y EE.UU. ya rigen medidas en ese sentido, y en América Latina y el Caribe 11 países contemplan en sus principios normativos el de la Responsabilidad Extendida y el de la Responsabilidad Extendida y Compartida. En la región se destacan en especial Chile y Colombia, este último con un mayor desarrollo, así como en Brasil y México.

El Frente de Todos tiene actualmente mayoría en el Senado pero no en Diputados, donde debe negociar acuerdos para lograr la aprobación de cualquiera de sus propuestas.

La posibilidad de Argentina de avanzar con la ley de envases dependerá entonces de la correlación de fuerzas en un Congreso que tiene a la oposición envalentonada tras la victoria en las elecciones legislativas, y de la capacidad empresarial de atraer las voluntades de los congresistas indecisos.

Emmanuel Gentile

