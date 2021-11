Una niña de 11 años descubre en Jerusalén una rara moneda de unos 2.000 años de antigüedad (FOTOS)

Liel Krutokop, de 11 años, encontró una rara moneda de plata en el parque nacional Emek Tzurim de Jerusalén mientras participaba como voluntaria en actividades arqueológicas junto con su familia, informa The Jerusalem Post.

En una cara de la moneda, que pesa 14 gramos y es de plata pura, figuran las inscripciones "séquel israelí" y "segundo año", que se refieren al segundo año de la primera guerra judeo-romana, también conocida como la gran revuelta judía. De este modo, la moneda remonta sus raíces a los años 67-68 d. C.

"Es un descubrimiento raro, dado que de las muchos miles de monedas encontradas hasta la fecha en excavaciones arqueológicas, solamente cerca de 30 son monedas hechas de plata del período de la gran revuelta", explicó Robert Kool, jefe del Departamento de Monedas de la Autoridad de Antigüedades de Israel.

El otro lado de la moneda, encontrada en la tierra excavada del Camino del Peregrino, tiene la inscripción "Santo Jerusalén", en hebreo antiguo.

"Cuando llegué a Emek Tzurim, pensé que habría monedas simples en los cubos pero no pensé que yo misma encontraría una moneda y mucho menos una moneda tan rara de plata pura", comentó Krutokop. "Tuve la suerte de encontrarla, pero también quiero dar las gracias a mi hermana por elegir el cubo que cribamos. Si no hubiera elegido este cubo, probablemente no habría encontrado la moneda", reveló la niña.