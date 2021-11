"Muerte a líderes": La amenazante pintada que apareció en la casa de una edil de Cali después de que le mataran a su mascota

Surany Castañeda, edil de una zona rural de Cali, fue amenazada de muerte en su propia casa, ubicada en el departamento colombiano del Valle del Cauca, cuando un grupo de delincuentes entró a su vivienda, mató a su mascota y pintó en las paredes: "Muerte a líderes".

El hecho ocurrió a principios de esta semana en el corregimiento de Pichindé, en el domicilio de Castañeda, quien fue electa por su comunidad como una de las ediles de la zona, detalla BluRadio. Según su testimonio, el día de la agresión notó que algo extraño sucedía en su casa porque los sus perros empezaron a ladrar sin parar.

Amenazan a líder social del corregimiento de Pichindé en Cali y le pintaron grafitis en su casa https://t.co/RfNzls5RJi#VocesySonidos — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 24, 2021

"A altas horas de la noche comenzaron a latir los perros de mi casa, uno de ellos empezó a llorar y a vomitar sangre, me le habían dado vidrio molido. Cuando salgo, veo el primer mensaje dentro de la pared de mi casa y cuando salgo, veo el otro en una pancarta fuera de mi casa", comentó Castañeda.

La lideresa no ha sido la única amedrentada en la comunidad, ya que otra edil de Pichindé también ha sido víctima de las amenazas constantes por adelantar procesos a favor de la población y denunciar la inseguridad en la que viven en Cali.

Denuncian desatención policial y de la Fiscalía

Tras el acto de intimidación en su casa, la lideresa acudió a las autoridades para denunciar el hecho. Sin embargo, contó que el comandante de la policía le sugirió que renunciara al cargo de edil porque era "muy peligroso".

"Eso lo desanima a uno como líder, porque uno dice 'si yo trabajo para una comunidad, ¿dónde está el apoyo de las autoridades?'. De hecho, yo en la Policía no confío mi seguridad", señaló Castañeda.

La lideresa resaltó que no es la primera vez que recibe este tipo de respuestas de las autoridades policiales, pues en anteriores ocasiones, cuando han denunciado robos y delitos que ocurren constantemente contra personas que van al corregimiento a practicar deportes, los funcionarios no le prestan atención.

Amenazas contra mujeres

Angie Cadena, otra de las ediles de la zona, alertó que los delincuentes de la zona la amedrentan frecuentemente con amenazas de muerte, al igual que hacen contra mujeres del mismo corregimiento para evitar que hagan su trabajo en la comunidad.

"Los mensajes de texto decían que nos iban a quemar la cara con ácido y a tumbar el pelo con solución porque somos entrometidas. Y como somos mujeres, [nos dicen] que debemos estar en la casa haciendo oficio", comentó Cadena sobre los constantes mensajes que recibe.

Asimismo, lamentó que las veces que ha denunciado estas amenazas ante la Fiscalía, no ha recibido apoyo ni respuesta. De hecho, advierte la policía no realiza patrullaje frecuente en la zona donde residen y no verifica en qué condiciones se encuentran.

De acuerdo a los datos más recientes publicados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el 2021 han sido asesinados en Colombia 155 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Además, desde la firma del acuerdo de paz en 2016, la cifra alcanza a 1.270 víctimas mortales.