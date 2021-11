"No somos víctimas de nadie": La primera dama de Ecuador causa indignación en las redes por intentar minimizar la violencia machista

Este jueves, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de Ecuador lanzó la campaña "De la indignación a la acción", con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía e incentivar a tomar acciones conjuntas para prevenir y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres.

Sin embargo, el lanzamiento se vio opacado por el discurso que ofreció María de Lourdes Alcívar, esposa del mandatario, Guillermo Lasso, en ese acto de lanzamiento.

"Yo creo que es un gran día para celebrar a la mujer", aseveró la primera dama, pese a que la fecha no es festiva sino conmemorativa porque recuerda a las tres hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 y convertidas en símbolo de la lucha continua para erradicar la violencia contra las mujeres.

Aunque en ese inicio de sus discurso comenzó señalando que "cerca de 70 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en los primeros seis meses del 2021" y que esa cifra "debe dolernos", sus siguientes palabras no fueron en favor de las víctimas ni contra el victimario.

"Si dos no pelean, no se dan esas circunstancias, créanme", dijo. La primera dama puso su propio hogar como ejemplo, mientras su esposo se reía: "Nosotros en casa procuramos eso. Si Guillermo está un poco alterado, yo prefiero irme por la derecha y voy a hacer mi vida, me paso feliz, puede ser que me resienta un ratito, pero de ahí regreso y el amor y el perdón es lo primero".

Terrible ese discurso de la primera dama @MLAlcivar A cuantas mujeres incita a callar y a “arreglar” los problemas puertas adentro expuestas a ser agredidas de forma psicológica, física e incluso terminan asesinadas. #Femicidio#DiaContralaViolenciadeGenero#Ecuadorpic.twitter.com/8mJTLGdEyJ — Milú-CorG (@lualcorg8) November 25, 2021

"Pero si en el hogar vivimos en la eterna batalla de hombre, mujer, 'no, tu me hiciste y nunca perdonar', entonces nunca vamos a salir de este mismo embrollo y vamos a terminar hiriéndonos y matándonos", agregó.

Más adelante, aunque señaló que las mujeres no debían "callar" ante la violencia, sino "denunciar" a la primera agresión, de inmediato se desdijo aseverando que antes de acudir a las autoridades deberían "tratar de buscar ayuda" psicológica.

"Que no se quede en la denuncia en sí, porque si no se vuelve la indignación contra el otro y no es ese el fundamento de esto", argumentó.

"Si nos dejamos"

"Muchas veces tenemos el afán de pensar que nadie nos comprende, nos volvemos víctimas y es terrible", continúo Alcívar, para luego rematar: "No, mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotras mismas si nos dejamos; si nosotras no nos hacemos respetar, nada va a cambiar".

“No mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotras mismas”.A las niñas: “Nada de zalamería” con los hombres.“Por fin tenemos Primera dama”, decían en mayo 2021. pic.twitter.com/bk2OAg1536 — Pam Aguas Yánez (@PamAguasY) November 25, 2021

Repitiendo el discurso machista que intenta culpar a las mujeres por las agresiones de las que son víctimas, la primera dama aconsejó "ganarse" el respeto de los hombres teniendo "el valor de decir no". "Yo me acuerdo que mi mami siempre me decía (...) 'cuidado, ese señor que vino, cuidado, nada de zalamerías'", comentó.

Además, en vez de poner el énfasis en erradicar las conductas violentas de los hombres, insistió en que los padres deben tener "el cuidado siempre" de sus hijas y en que las mujeres sean las únicas responsables de su seguridad.

‼️INDIGNANTE‼️La primera dama de #Ecuador@MLAlcivarrecomienda que las niñas se cuiden para evitar ser víctimas de abusos 👇🏾 #25Nov Prácticamente nos dice “cuidado les violan por zalameras” 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/15T8lKdNdw — Andrea Lata 💚 #FreeAssange (@AndreaLata3) November 25, 2021

A ese comentario, añadió: "Hay que tratar así, también, que las niñitas desde chiquitas se cuiden". Para rematar, la primera dama aseguró que "está bien el piropo, pero ya las groserías tampoco".

Las críticas

En las redes sociales, principalmente en Twitter, llovieron las críticas contra el discurso de Alcívar y se posicionó la etiqueta "primera dama".

Algunas le reprocharon por tratar de invalidar "la lucha de tantas", de dar a entender que "la culpable es la mujer si la maltratan" y la señalaron de hablar "desde el privilegio" con "una gran cantidad de sesgos".

La Primera Dama tiene derecho a pensar lo que ella quiera, pero al hablar en un evento del Gobierno lo está haciendo a nombre del Estado y debe mostrar conocimiento y empatia, por decir lo menos. Si no puede hacerlo, mejor guarde sus opiniones, flaco favor le hace a su esposo. — Viviana Torres (@VivianaTorresE) November 25, 2021

Cómo inválido en un ratito la lucha de tantas : aprenda a cuidarse, no pelee y perdone porque con amor se cura todo,es una burla? en un país donde las mujeres sufrimos violencia a diario resulta culpa de uno!Si así como te dice tu abusador es culpa tuya,según la primera dama — Gaby Perez (@GabyPer01296660) November 25, 2021

Que barbaridad del mensaje de la "primera dama" da a entender que la culpable es la mujer si la maltratan . — Mariangel Vasquez (@Aida1209Vasquez) November 25, 2021

Hablar desde el privilegio implica hacerlo con una gran cantidad de sesgos, especialmente si se vive en una burbuja.No debería existir la figura de primera dama.#25Nov#NiUnaMenos — Andrea Gómez Ayora 💜💚 (@angiegomeza) November 25, 2021

Desde la organización feminista Surkuna señalaron que todo lo dicho por la esposa de Lasso "es revictimizante, culpabiliza a las mujeres, desalienta la denuncia y búsqueda de justicia" y, por lo tanto, "abordar con tal ligereza el tema es una vergüenza pública".