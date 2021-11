Legisladores de EE.UU. desafían a China con otra visita oficial a Taiwán

Cinco congresistas estadounidenses llegaron a Taiwán en visita protocolar, pese a advertencias de China para que se eximieran de contactos oficiales con esa isla autogobernada.

"Cuando ayer se conoció la noticia de nuestro viaje, mi oficina recibió un mensaje categórico de la Embajada de China, diciéndome que cancelara el viaje", tuiteó el jueves la legisladora Elissa Slotkin.

Su oficina posteriormente compartió con NBC News extractos de la carta, en los que se insta "decididamente a la congresista a cancelar de inmediato su planeada visita a Taiwán, y a no apoyar ni envalentonar a las fuerzas separatistas de la 'independencia de Taiwán', a fin de que no cause un enorme daño a las relaciones entre China y Estados Unidos y a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán".

La Embajada no respondió a la solicitud de comentarios formulada por el medio estadounidense.

Los congresistas "se reunirán con altos cargos taiwaneses para discutir sobre relaciones bilaterales, la seguridad regional y otros asuntos de interés mutuo", según informa Reuters, citando a la legación estadounidense de facto en la isla. Se trata de la segunda visita de legisladores estadounidenses en un mes.

A principios de este mes, el Ejército Popular de Liberación de China llevó a cabo un patrullaje de preparación para el combate en las proximidades del estrecho de Taiwán, luego de que se diera a conocer que un avión militar de EE.UU. que transportaba a miembros del Congreso del país norteamericano había aterrizado en Taiwán.

'Ambigüedad estratégica'

Las tensiones entre Pekín y Washington se agudizaron después que el presidente Joe Biden declarara, el pasado 21 de octubre, que su nación defenderá a Taiwán en caso de un conflicto armado con la China continental. Posteriormente, desde la Casa Blanca precisaron que tales declaraciones no representan un cambio en la política de 'ambigüedad estratégica' adoptada por EE.UU. en relación con la isla.

Washington no reconoce oficialmente a Taiwán como un país independiente, pero se reserva el derecho a mantener relaciones especiales con Taipéi, que, en su opinión, toma sus propias decisiones.

Pekín insiste en que cualquier negociación con Taiwán que pase por encima del Gobierno central chino viola el principio clave de su política de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos suscritos por China y EE.UU.