Ridley Scott revela por qué abandonó la adaptación del libro 'Duna' (y la responsable resulta ser la capital mexicana)

"Con mi mayor respeto hacia la Ciudad de México, en aquel entonces era bastante apestosa. No me gustó", confesó el cineasta.

El director británico Ridley Scott reveló las razones por las que décadas atrás se negó a colaborar en el proyecto dedicado a la adaptación cinematográfica de la novela 'Duna', escrita en 1965 por el autor estadounidense de ciencia ficción Frank Herbert. En su entrevista con Games Radar, el cineasta echó la culpa a la ciudad de México, donde se rodaría la película.

Once años después de que el libro de Herbert viera la luz, el productor italiano Dino De Laurentiis obtuvo los derechos para llevar la novela a pantalla grande. Así, en 1979 contrató a Ridley Scott como director. Sin embargo, el cineasta se retiró del proyecto y tras varias negociaciones, la dirección de la película fue asignada a David Lynch.

En el marco de la promoción de su obra más reciente, 'House of Gucci', Scott confesó que se había retirado de la filmación de 'Duna' porque no estaba satisfecho con los Estudios Churubusco, donde tenía que trabajar, y con la capital mexicana, en general.

Un día, cuando el guion ya estaba listo, Scott recibió una llamada por parte de Dino De Laurentiis, quién le comunicó que el rodaje les salía demasiado costoso, por eso se había decidido que lo harían en México. A pesar de la gran sorpresa, el director partió hacia la capital mexicana.

"Con mi mayor respeto hacia la Ciudad de México, en aquel entonces era bastante apestosa. No me gustó. Fui al estudio […] donde el piso era de tierra […] Le dije: No, Dino, no quiero complicar la cosa", explicó Scott.

El libro de Frank Herbert ha sido una de las obras más difíciles para adaptar al cine debido a su trama y los escenarios en los que debería estar ambientada la película. La cinta dirigida por Lynch y lanzada en 1984 fue un fracaso total, ya que el guion inicial de ocho horas había sido recortado a dos, convirtiendo la película en algo casi incomprensible ante la dificultad de seguir el hilo de la trama.

Sin embargo, en marzo de 2019, el mundo cinematográfico decidió volver a hacer frente al mundo literario con la nueva versión cinematográfica de 'Duna', estrenada en otoño de este año. La cinta está dirigida por el director canadiense Denis Villeneuve y escrita por Eric Roth, Jon Spaihts y el propio director.