Mark Esper demanda al Pentágono por censurar "indebidamente" partes de sus memorias sobre la "tumultuosa segunda mitad de la administración Trump"

El exsecretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, ha demandado al Pentágono por censurar "indebidamente" partes de su próximo libro, 'Un juramento sagrado: Memorias de un secretario de Defensa durante tiempos extraordinarios', sobre su experiencia en el cargo durante la "tumultuosa segunda mitad de la administración Trump".

La demanda alega que el Departamento de Defensa retuvo un trozo "significativo" del libro con el pretexto de una clasificación, tras someterse a su revisión previa a la publicación. Asimismo, Esper afirmó que se le solicitó no citar a Trump, no describir sus conversaciones y no usar ciertos sustantivos y verbos en su obra.

"Durante casi 6 meses, seguí pacientemente el proceso formal, solo para que mi manuscrito sin clasificar se redactara arbitrariamente sin que me dijeran claramente por qué. Estoy más que decepcionado de que la administración actual esté infringiendo mis derechos constitucionales de la Primera Enmienda", lamentó este domingo el exsecretario en un comunicado.