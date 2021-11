López Obrador, sobre la variante Ómicron del coronavirus: "No debemos espantarnos, porque hay bastante incertidumbre"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo este lunes un llamado a mantener la calma respecto a Ómicron, una nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Sudáfrica, debido a la falta de información que existe hasta el momento.

"No debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir. No hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes. No existe eso", dijo López Obrador en su conferencia matutina.

El mandatario mexicano explicó que la nueva cepa se detectó en Sudáfrica "pero no se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo, sobre el grado de peligro que representa". "En cuando a contagios y fallecimientos no hay todavía información", subrayó.

Además, señaló que hasta el momento tampoco hay información de que las vacunas disponibles en la actualidad no sean efectivas para enfrentar esta variante.

López Obrador también aseguró que su Gobierno estará atento para tomar las medidas pertinentes y proteger la salud de los mexicanos.

La nueva variante

La nueva cepa Ómicron fue reportada por primera vez en Sudáfrica.

Los afectados desarrollan una "enfermedad leve" que se refleja en síntomas como "dolor muscular y el cansancio durante uno o dos días de malestar", de acuerdo con la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, Angelique Coetzee, quien alertó de dicha cepa.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado de "muy alto" el riesgo general a nivel global por Ómicron, a pesar de que el organismo reconoce que "hay considerables incertidumbres" en torno a la nueva cepa.

Según la OMS, la nueva variante presenta una "cantidad de mutaciones sin precedentes" en la proteína S, en la cual se enfocan la mayoría de las vacunas anticovid que existen hoy en día.

Hasta el momento se ha reportado la presencia de la nueva variante en varios países como Alemania, Canadá, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y República Checa.

Además, varios países europeos, así como Israel y Reino Unido, anunciaron el cierre de fronteras para ciudadanos provenientes del sur de África.

Ante esta perspectiva, la OMS insta a los 194 países miembros a implementar de manera oportuna políticas sobre viajes internacionales en función del riesgo de contagios.

También urge acelerar los programas de vacunación en la población de alto riesgo, como las personas mayores y aquellas con comorbilidades, así como garantizar planes de mitigación para mantener en funcionamiento los servicios de salud esenciales.