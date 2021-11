Un libro señala que Carlos de Gales preguntó por el color de la piel de los futuros hijos de Enrique y Meghan y su oficina lo tacha de "ficción"

Un libro que se publicará este martes revela que el príncipe Carlos de Gales fue quien preguntó sobre el color de piel que tendrían los futuros hijos del príncipe Enrique y Meghan Markle. Se trata de 'Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan' ('Hermanos y esposas: dentro de las vidas privadas de William, Kate, Harry y Meghan') del periodista estadounidense Christopher Andersen.

El portal Page Six informa que la obra cita a una fuente y señala que el príncipe Carlos hizo la pregunta a su esposa, Camila de Cornualles, poco después del anuncio de compromiso entre Meghan Markle y Enrique el 27 de noviembre de 2017. "Me pregunto cómo se verán los niños", preguntó el hijo mayor de la reina Isabel II y, al oír la respuesta de Camila (quien le habría contestado "absolutamente hermosos"), detalló: "Quiero decir, ¿qué tono de piel crees que tendrán sus hijos?".

Desde la oficina de Carlos de Gales declararon que estas declaraciones son "una ficción y no merecen más comentarios", recoge AFP.

En una entrevista con Oprah Winfrey en marzo del 2021, Meghan Markle dijo que, cuando estaba embarazada de su primogénito Archie, en la familia real hubo "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera". Más tarde, los duques de Sussex aclararon que quien hizo la pregunta sobre la tez de los hijos de la pareja no fueron ni la reina Isabel II ni Felipe de Edimburgo.