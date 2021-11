Messi, tras ser reconocido por octava vez como máximo goleador de la LaLiga española: "No sé si veremos o no a alguien que me supere"

El delanetero argentino del Paris Saint Germain recibió por octava vez el trofeo Pichichi, superando a la leyenda del fútbol Telmo Zarra, que conquistó seis entre 1944 y 1953.