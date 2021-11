Un juez mexicano dicta 49 años de prisión contra uno de los secuestradores de la hija del empresario Nelson Vargas

A 49 años de prisión fue sentenciado en México, por crímenes de delincuencia organizada, Óscar Ortiz González, quien todavía espera condena por el secuestro y muerte en 2007 de Silvia Vargas Escalera, hija del empresario y extitular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Nelson Vargas Basáñez.

Con el dictamen contra Ortiz González, quien está internado en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez (Estado de México) desde el 17 de diciembre de 2008, quedó reafirmada su "plena responsabilidad penal en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro", según informó este domingo la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado de prensa.

Junto con sus hermanos Cándido, Miguel y Raúl, Ortiz González formó una banda de secuestradores llamada 'Los Rojos', que operó en el Estado de México y en el Distrito Federal —hoy Ciudad de México— entre 1996 y 2008. De acuerdo con las autoridades, se encargaba de "interceptar, secuestrar y trasladar" a las víctimas a las 'casas de seguridad' que tenía el grupo criminal, para posteriormente "negociar el pago del rescate".

El otro crimen

Los hermanos Ortiz González son señalados como responsables del secuestro de Vargas Escalera. La joven de 18 años fue raptada el 10 de septiembre de 2007, y un año y tres meses después, el 11 de diciembre de 2008, las autoridades confirmaron que habían encontrado sus restos en una casa de la delegación Tlalpan, en la capital mexicana.

La actual sentencia dictada a Óscar Ortiz González, quien trabajó como chofer de la familia Vargas, no fue por su participación en el rapto y crimen de la hija del titular de la Conade, sino por otros secuestros en los que tomó parte.

"Es increíble que me salgan con que ya lo sentenciaron por algo que no era el caso de 'Silvita'", declaró Vargas Basáñez, en entrevista con ADN 40, al referirse a la deuda pendiente de la justicia en el caso del secuestro y homicidio de su hija.

El extitular de la Conade reclamó que a más de 14 años de esos hechos, las autoridades no hayan emitido fallos condenatorios contra todos los involucrados en el caso. "Me urge mucho que haya sentencia, porque no es correcto", agregó.