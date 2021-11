¿Quién es Parag Agrawal, el ingeniero que toma la riendas de Twitter tras la renuncia de Jack Dorsey?

El cofundador de Twitter, Jack Dorsey, presentó este lunes su dimisión como director ejecutivo de la empresa y anunció que Parag Agrawal, hasta ahora director de tecnología, lo sustituirá en el cargo. "Mi confianza en Parag como CEO de Twitter es profunda. Su trabajo durante los últimos diez años ha sido transformador. Estoy profundamente agradecido por su habilidad, corazón y alma. Es su momento de liderar", afirmó en un mensaje dirigido al personal de la empresa.

Parag Agrawal se licenció en ciencias de la computación e ingeniería en el Instituto Indio de Tecnología de Bombay para después completar un doctorado en filosofía y ciencias de la computación en la Universidad de Stanford (EE.UU.). En 2006, se unió a Microsoft por un período de 4 meses antes de pasar a Yahoo y AT&T.

Agrawal llegó a Twitter en 2011. Desde octubre de 2017 se desempeñó como director de tecnología de la empresa, convirtiéndose en el primer ingeniero distinguido en la historia de la compañía por su impacto en la aceleración del crecimiento de usuarios en 2016 y 2017, según Forbes. Desde ese puesto, Agrawal se centró en diferentes proyectos relacionados con la expansión del uso de la inteligencia artificial (IA). Así, en una conversación de julio de 2020 con el director ejecutivo de la revista The Atlantic, Nicholas Thompson, Agrawal explicó los esfuerzos de Twitter para detectar cuentas de 'bots' y etiquetar contenido potencialmente dañino con la ayuda de la IA.

Desde 2019 Argawal estuvo involucrado en Bluesky, proyecto financiado por Twitter y destinado a crear un estándar descentralizado de funcionamiento de las redes sociales. En enero de 2021, Jack Dorsey señaló que la iniciativa ayudará a desarrollar "puntos de referencia para la conversación pública en Internet".

Horas después de ser nombrado CEO, algunos críticos recordaron declaraciones de Agrawal que causaron polémica en el pasado. Por ejemplo, cuando fue preguntado en 2020 sobre el papel de Twitter en la protección de la libertad de expresión, dijo que la compañía "no está sujeta a la Primera Enmienda".

"Nuestro papel es contribuir a una conversación pública saludable y nuestros movimientos reflejan cosas que creemos que conducen a una conversación pública más saludable", afirmó. Cabe señalar que la Primera Enmienda a la Constitución de EE.UU. prohíbe la creación de cualquier ley que afecte a la libertad de expresión y pensamiento.

En su primer mensaje al equipo de Twitter en calidad de director ejecutivo, Agrawal se refirió a su trayectoria en la compañía. "Si bien empecé hace una década, aquel día me parece como ayer. He caminado en sus zapatos, he experimentado los altibajos, desafíos y obstáculos, las victorias y los errores, [...] pero, por encima de todo, veo el impacto increíble de Twitter, nuestro progreso continuo y las emocionantes oportunidades que tenemos por delante", indicó.

