La Justicia de EE.UU. condena a Emma Coronel, esposa del 'Chapo Guzmán', a 3 años de prisión

La Justicia de EE.UU. condenó a tres años de prisión, más dos años más de libertad supervisada, a Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán —exlíder del Cártel de Sinaloa—, acusada de tres delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

"Con todo respeto me dirijo a usted señor juez. Quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por todo lo que he causado", dijo coronel ante el juez Rudolph Contreras, de la Corte del Distrito de Columbia en Washington, minutos antes de que se le dictara la sentencia.

La también exreina de belleza, de 32 años, añadió: "Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia, al estar en esta situación, mis padres me enseñaron el respeto […] Por eso decidí declararme culpable".

"Y por eso estoy aquí pidiendo disculpas, esos son los valores que quiero enseñarle a mis hijas [gemelas, que tuvo con Guzmán]. Ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás", manifestó, en referencia al capo de la droga, condenado a cadena perpetua en 2019 en EE.UU.

Coronel fue detenida en febrero pasado en el aeropuerto Dulles, en Virginia, y en junio se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

¿Por qué una baja condena?

El pasado 18 de noviembre, la Fiscalía del distrito de Columbia pidió una pena de 48 meses [4 años] de prisión para Coronel y, además, que permaneciese 5 años en libertad condicional tras el cumplimiento de esa condena.

Por los cargos que se le imputaron, a Coronel le correspondía una condena que va desde los 10 años de prisión hasta la cadena perpetua. Sin embargo, la Fiscalía pidió que se considerara como atenuante "la rápida aceptación de responsabilidad de la acusada en este asunto"; a lo que se le suma que no tenía antecedentes penales.

Este martes, durante la audiencia para la sentencia, el fiscal Anthony Nardozzi indicó que Coronel "no jugaba el rol de organizadora, líder o jefa" y que era "un engranaje en una pieza muy grande de una organización criminal".

El juez Contreras consideró, además, que la detenida calificó como "participante mínima" dentro de la organización criminal y, por ello, recibiría una sentencia menor —incluso que la solicitada por la Fiscalía— como resultado.

"Espero que críe a sus gemelas en un entorno diferente al que ha experimentado hasta la fecha. Buena suerte", le dijo el juez luego de dar a conocer la condena.

Aparte de la sentencia de prisión, Coronel, según informó Nardozzi, ya pagó una multa de 1,5 millones de dólares.

Más información, en breve.