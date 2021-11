Estos son los países de América Latina que ya han tomado medidas ante la nueva variante ómicron del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como "muy alto" el riesgo global asociado a la variante ómicron del coronavirus, detectada por primera a principios de noviembre en Sudáfrica, e instó a los 194 países miembros a implementar de manera oportuna políticas sobre viajes internacionales en función del riesgo de contagios.

Aunque el organismo internacional reconoce que todavía hay "considerables incertidumbres" sobre su potencial para "escapar a la inmunidad" de las vacunas y generar síntomas graves, muchos países, entre ellos algunas naciones de América Latina, han tomado ya algunas medidas para contener el avance de la nueva variante.

Chile

Las autoridades sanitarias chilenas anunciaron que a partir del 1 de diciembre se prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en estos países de África: Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini (Suazilandia) y Mozambique.

Asimismo, los chilenos y extranjeros residentes en Chile que hayan estado en los últimos 14 días en alguno de esos países podrán ingresar a la nación suramericana, pero deberán realizarse un PCR en el punto de entrada y además deberán cumplir con una cuarentena de siete días, independiente de su estado de vacunación y aunque el resultado de la PCR sea negativo.

Sumado a esto, se pospone la apertura de los pasos terrestres Chacalluta, Pino Hachado y Colchane, fronterizos con Perú, Argentina y Bolivia, respectivamente, que estaba prevista para el miércoles 1 de diciembre. "Esta situación se reevaluará en dos semanas a la espera de la evolución de la situación epidemiológica nacional e internacional de la variante ómicron", dice el Gobierno chileno en un comunicado.

Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ofreció la noche del lunes un mensaje a la nación, en el que informó las medidas adoptadas por el país frente a la variante ómicron y que regirán desde el miércoles 1 de diciembre.

En primer lugar, anunció la prohibición de entrada al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen, escala o tránsito sea Sudáfrica, Botsuana, Egipto, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Esuatini y Namibia.

Los viajeros provenientes del resto del mundo, nacionales y extranjeros, deberán presentar su certificado de vacunación completo al ingresar al Ecuador y prueba RT-PCR con al menos 72 horas de validez.

En caso de detectarse un caso sospechoso entre los viajeros, se realizará una prueba RT-PCR a su llegada al país; y de ser positiva, la persona cumplirá 14 días de aislamiento.

Dentro del país, se estableció que el aforo máximo en eventos masivos será del 50 %, los cuales deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad; sin embargo, en el transporte público el aforo permitido es del 100 %. Para ingresar a todos los edificios del sector público será obligatoria la presentación del certificado de vacunación completo.

Para el miércoles se había anunciado la apertura de la frontera entre Ecuador y Colombia. Al respecto, Lasso señaló que se realizará por fases y la primera contempla el transporte internacional de mercancías.

Argentina

En Argentina se estableció, mediante la Decisión Administrativa 1163/2021 de la Jefatura de Gabinete, publicada en el Boletín Oficial, la cuarentena obligatoria para toda persona que provenga o haya estado en el continente africano en los últimos 14 días previos a su ingreso a territorio argentino.

Además, para el ingreso, los viajeros deberán tener las dosis completas de vacunación con al menos 14 días previos, contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen 72 horas antes y mostrar una prueba de antígenos negativa. Los extranjeros no residentes deberán adicionar a los requisitos un seguro de salud covid-19.

Paraguay

En Paraguay, por su parte, las autoridades restringieron la entrada al país, "por tiempo a definir según nuevas evidencias y situación epidemiológica" —según dice un comunicado del Ministerio de Salud—, a viajeros extranjeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Esuatini, Zimbabue, Namibia, Malawi, Mozambique, Zambia y Angola.

Para los nacionales paraguayos que provengan de estos países se estableció una cuarentena preventiva en domicilio durante un mínimo de 10 días y la realización de un test PCR. Estos viajeros serán monitoreados telefónicamente.

Guatemala

El Ministerio de Salud de Guatemala declaró la alerta sanitaria por la variante ómicron del coronavirus. Asimismo, las autoridades de este país centroamericano limitaron el ingreso al país a todo extranjero proveniente de Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Esuatini y Egipto.

Se permite el ingreso a los guatemaltecos, extranjeros con residencia permanente en Guatemala, cuerpo diplomático acreditado en el país y tripulación de aeronaves que hayan estado en esos países; pero, para ello deben cumplir con 10 días de cuarentena en el lugar que indiquen.

Cuba

El Ministerio de Salud de Cuba también anunció "nuevas medidas de reforzamiento en el control de viajeros internacionales, que entrarán en vigor a partir del 4 de diciembre.

De acuerdo con la institución estatal, los viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabue, Mozambique, Namibia, Malawi y Esuatini deberán cumplir a su arribo a la isla con la presentación de un esquema de vacunación completo, el resultado negativo de un PCR-RT realizado como máximo 72 horas previo al viaje, someterse a otra prueba para PCR-RT, realizar una cuarentena obligatoria por siete días en un hotel destinado al efecto.

Brasil

Brasil, por su parte, cerró sus fronteras aéreas a viajeros procedentes de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Namibia, Zimbabue y Esuatini, informó el viernes pasado el ministro de la Presidencia, Ciro Nogueira.

"Vamos a proteger a los brasileños en esta nueva fase de la pandemia", dijo Nogueira.

Colombia

En Colombia, el presidente Iván Duque anunció el pasado sábado que la emergencia sanitaria por el covid-19 se extiende una vez más, del 30 de noviembre al 28 de febrero de 2022.

En cuanto a las medidas por la variante ómicron, se aplicarán medidas para los viajeros que lleguen desde cualquier país del continente africano; no obstante, hasta el momento solamente afectará, e incluirá aislamiento, para personas que presenten síntomas de la enfermedad.

"Colombia no tiene vuelos directos hacia o provenientes del África. Cualquier pasajero proveniente del África que venga a nuestro país tendría que hacer tránsito, o por los EE.UU., o por Europa, o por el Brasil. Dos países, como EE.UU. y Brasil, ya han impuesto restricciones, y también la Unión Europea ha puesto restricciones; razón por la cual, esa medida también tiene un elemento de protección adicional para nosotros", dijo el mandatario.

México

En México, por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno estará atento para tomar las medidas pertinentes y proteger la salud de los mexicanos.

No obstante, invitó a la ciudadanía a no espantarse, puesto que aún "hay bastante incertidumbre" e "información no confirmada" acerca de la nueva variante del coronavirus.

Este martes, en su conferencia de prensa matutina, mencionó que la situación que se está viviendo actualmente con la nueva variante del coronavirus es por la falta de vacunas contra el covid-19 en África, debido al abandono por parte del mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para promover un acceso equitativo a los fármacos.

"Lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África", dijo el mandatario, y agregó: "No es que sea terrible la nueva variante, es que se abandonó a los pobres del mundo, como suele pasar".

Edgar Romero G.

