¿Por qué Argentina tiene un día nacional para el mate? Las curiosidades que 'esconde' esta infusión

Argentina celebra el Día Nacional del Mate este martes 30 de noviembre, para homenajear la infusión más consumida del país sudamericano, tomada en distintas regiones por todas las clases sociales, siendo un símbolo característico de la cultura local.

Si bien es cierto que cada persona tiene su propio estilo en la elaboración, hay pautas generales para cebar (servir) un buen mate. Lo primero que se necesita es el recipiente, llamado de la misma forma que la bebida homónima, o matero. El mismo puede ser de diversos materiales, como madera, vidrio o metal. Sin embargo, el preferido por excelencia para los argentinos es el 'porongo', hecho a base de calabaza.

Este contenedor, muchas veces artesanal, va acompañado por su respectiva bombilla, metálica en la mayoría de los casos, aunque también existen de caña. Su uso es similar al de una pajilla, y se utiliza para succionar el líquido caliente.

Después, hay que colocar la yerba dentro del mate, o matero. Su cantidad depende de las preferencias del cebador, aunque se recomienda que no rebalse, ocupando 3/4 del total. Los que saben, tapan el agujero con la palma de una mano y mezclan la yerba, procurando que quede inclinada a unos 45 grados. De todos modos, la gran mayoría simplemente introduce el producto verde, sin tanto preámbulo ni técnicas especiales.

Por último, se coloca el agua, a una temperatura ideal de 80 grados. Es muy importante que no hierva, para no arruinar la infusión.

Al momento de beber mate, la bombilla sirve de filtro, evitando el paso de la yerba. Igualmente, varios optan por escupir los primeros tragos, para asegurarse de no tomar el polvillo yerbatero, que puede venir en el paquete del producto.

De todos modos, aquellos que opten por un armado más riguroso, pueden encontrar muchos tutoriales en Internet.

Una costumbre con más de 500 años

En el 2014 el Congreso determinó establecer el festejo matero para honrar una infusión que se consume en la región hace 500 años, mucho tiempo antes de la existencia de Argentina como Estado.

La fecha del 30 de noviembre se estableció por el nacimiento del comandante guaraní Andrés Guacurarí, conocido como 'Andresito', el primer y único gobernador indígena de la historia local, que se desempeñó en lo que hoy sería la provincia de Misiones.

Según el historiador Pablo Camogli, este dirigente aborigen se caracterizó por haber proyectado un mercado y circuito comercial para la yerba mate, con los guaraníes como principales actores y beneficiarios directos de la transacción. En el plano militar, 'Andresito' recibió la formación del líder revolucionario José Gervasio Artigas, protagonista en la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y ambos defendían un proyecto paralelo al centralismo de Buenos Aires.

Ahora, para celebrar esta fecha, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) organizó el Mate Rock 2021, en la ciudad de Posadas, ubicada en la yerbatera provincia de Misiones. Desde las 18 (hora local), con termo y mate en mano, el público podrá disfrutar del show de inauguración, destacándose cantantes como David Lebón.

Curiosidades

Aunque muchos la toman en soledad, al hablar de esta infusión nos referimos a una tradición ligada al acto de compartir. Un dato para los novatos: en las rondas, si alguien le dice "gracias" al cebador, es porque ya no quiere tomar más. Conocer estos códigos extraños es clave para no llevarse ninguna sorpresa, porque en Argentina reunirse con amigos y familiares a tomar mate es tan común como respirar, utilizando la misma bombilla por varias personas.

Frente a ello, en el marco de la pandemia, las autoridades sanitarias encendieron todas las alarmas por ser una alta fuente de contagios. Entonces, se lanzaron campañas incentivando a que cada ciudadano lleve su propio equipo matero, para no mezclar la saliva de otros bebedores.

Entre las precauciones, algunos médicos advierten que si se toma muy caliente, puede causar cáncer de lengua, como cualquier otra infusión. Es que, los argentinos toman mate a toda hora, incluso manejando. Por eso, al momento de sacar la licencia las autoridades insisten en dejar de tomar al conducir, y lo marcan como un peligroso elemento distractivo.

Igualmente, hay numerosos estudios que destacan muchos beneficios para la salud, siendo usado como un antioxidante efectivo, antidepresivo y también un estimulante natural, entre otras cualidades. De hecho, cuando el sueño invade, no son pocos los argentinos que se despiertan más con un trago de mate que con un café.

Sea por este u otro motivo, lo cierto es que en muchos lugares es imposible caminar sin toparse con alguien 'mateando'. Esto se nota, sobre todo, en las ciudades con acceso al mar, el río o una laguna: nada como una rica 'mateada' caminando por la costanera, mirando el horizonte. De hecho, el fanatismo es tan grande que algunos bares llegaron al absurdo de ofrecerlo como parte del menú, siendo un ritual que se adapta a cualquier contexto.

Producción

Así, como es de suponerse, el país latinoamericano protagoniza la producción a nivel mundial. Según cifras del INYM, desde 2017 hasta la actualidad la elaboración anual destinada al mercado interno superó los 260 millones de kilos, y este año es muy posible que crezca ampliamente aquella cantidad.

En cuanto a las exportaciones, la cifra oscila entre los 31 millones y 43 millones de kilogramos, dependiendo del año. Como curiosidad, se destaca que Siria es el principal comprador, con el 65 %, afirma el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A nivel regional, el consumo no se reduce solo a las fronteras argentinas. Uruguay, el país vecino, es conocido por ser el principal bebedor 'per cápita' del mundo, pese a no tener plantaciones propias, salvo excepciones de algunos productores. También pueden encontrarse personas tomando mate en el sur de Brasil y, por supuesto, en Paraguay.

En Argentina, se consume en el 90 % de los hogares, o más.

Leandro Lutzky

