Rusia impone cuarentena obligatoria de 2 semanas a viajeros procedentes de los países con alto riesgo de contagio con la cepa ómicron del coronavirus

Las autoridades sanitarias de Rusia han decidido implementar la cuarentena obligatoria de 2 semanas para viajeros procedentes de los países con alto riesgo de contagio con la cepa ómicron del coronavirus, informó este martes la jefa del Rospotrebnadzor, Anna Popova, durante la reunión del Presidium del Consejo Estatal de coordinación de la lucha contra el coronavirus. "Nos vemos obligados a exigir el cumplimiento de una cuarentena de 14 días a los que regresan de la mayoría [...] de los países con los que no hemos reanudado la comunicación regular y que tienen un alto riesgo de infección con la nueva variante del coronavirus, y donde los ciudadanos se encuentran por necesidades personales, a pesar de nuestros llamados a no visitar las regiones de alto riesgo [de contagio]", señaló la funcionaria.

Asimismo, Popova hizo hincapié en que la cepa ómicron todavía no ha sido detectada en Rusia. No obstante, teniendo en cuenta las peculiaridades de la variante, "su mayor capacidad de contagio y su potencial capacidad para provocar una respuesta mucho más rápida del organismo", Rospotrebnadzor decidió limitar la duración de la prueba de PCR no a 72, sino a 48 horas.