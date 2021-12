Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos acusada de fraude, testifica que sufrió abusos sexuales y psicológicos por parte de su exnovio y socio

En el marco del juicio por el fraude de su extinta firma de biotecnología Theranos, la fundadora de la compañía, Elizabeth Holmes, testificó este lunes que sufrió abusos físicos y psicológicos, incluido sexo forzado, por parte de su expareja y socio, Ramesh 'Sunny' Balwani, y que estos episodios tuvieron un fuerte impacto durante el tiempo en que se la acusa de cometer el delito.

En su cuarto día de testimonio, en el que habló durante una hora sobre su relación personal con su examante, expuso que este le enseñó "todo lo que pensaba que sabía sobre negocios" y que tuvo un fuerte impacto en la formación de su persona, recoge Reuters.

Ante el tribunal, la empresaria aseveró que su socio, veinte años mayor que ella, le dictó cómo debía comportarse como una persona de negocios y la obligó a tener relaciones sexuales con él. "Balwani me dijo que no sabía lo que estaba haciendo en los negocios y que mis convicciones estaban equivocadas, que estaba asombrado por mi mediocridad y que si seguía mis instintos, iba a fallar", agregó.

Denuncias de abuso sexual

Tras testificar previamente que dejó la Universidad de Stanford a los 19 años para concentrarse en la fundación de Theranos, Holmes afirmó este lunes que su decisión estuvo en parte motivada por haber sido víctima de una violación mientras estudiaba en esa institución.

"Me violaron cuando estaba en Stanford y decidí ponerme a construir Theranos", declaró entre lágrimas. "No iba a clase y me preguntaba cómo iba a hacer para procesar esa experiencia. Y decidí que iba a armar una vida construyendo esta empresa". Fue en ese tiempo, afirmó, cuando se acercó a su futuro asociado, a quien admiraba como un exitoso hombre de negocios que había trabajado con Bill Gates.

Si bien en declaraciones anteriores Holmes ya había acusado a su socio de maltratos, la cuestión de los abusos surgió en la sesión de este lunes. "Se enojaba mucho conmigo y luego a veces subía a nuestro dormitorio y me obligaba a tener relaciones sexuales con él cuando yo no quería, porque quería que supiera que todavía me amaba", aseguró la fundadora de Theranos. Mientras tanto, Balwani negó "categóricamente" esas incriminaciones en los documentos judiciales, calificándolas de "falsas e incendiarias".

Elizabeth Holmes enfrenta en el juicio varios cargos de fraude y conspiración tras asegurar que su empresa había desarrollado un revolucionario sistema para el análisis de sangre.