Rusia dice que expulsará a los diplomáticos estadounidenses si EE.UU. no hace concesiones

Rusia considera como una expulsión la salida de los diplomáticos rusos de EE.UU. debido a la negativa de las autoridades estadounidenses a prolongar sus visados, y en respuesta a estas acciones, expulsará a un grupo de diplomáticos de EE.UU., aseguró este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Enfatizó que los estadounidenses no tienen la autoridad para dictar los parámetros de salida y conclusión de misión para los diplomáticos rusos.

"Consideramos la demanda estadounidense precisamente como una expulsión y tenemos la intención de reaccionar en consecuencia. Para el 31 de enero de 2022, los empleados de la Embajada de EE.UU. en Moscú, que han permanecido en misión durante más de 3 años, deberían abandonar Rusia", puntualizó la diplomática. "Me gustaría enfatizar que esta opción no es nuestra", subrayó Zajárova, además de resaltar que "los socios estadounidenses nos impusieron este juego". "Nos hemos empeñado en persuadirlos para encontrar algún tipo de solución constructiva al problema, pero ellos optaron por este paso", dijo. La vocera de la Cancillería rusa declaró que, si Washington no hace concesiones antes del 1 de julio de 2022, un segundo grupo tendrá que abandonar Rusia "en un número total acorde con el número de rusos expulsados, anunciado por el Departamento de Estado".