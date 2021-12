Inversor que inspiró 'El lobo de Wall Street' dice que las criptomonedas 'meme' "no tienen ningún propósito" y que sus creadores deben ser juzgados

Jordan Belfort hizo hincapié en que este tipo de activos "no son una inversión adecuada".

Jordan Belfort, famoso inversionista, interpretado por Leonardo DiCaprio en la película 'El lobo de Wall Street', cargó este martes en una entrevista con The Sun contra las criptomonedas 'meme', como Shiba Inu o Dogecoin, insistiendo en que sus creadores deberán ser enjuiciados.

"Soy un fanático del blockchain pero hay muchas tonterías por ahí, muchas monedas de mierda que no tienen ningún propósito y solo están ahí para privar a las personas de su dinero", declaró el experto, subrayando que "no son una inversión adecuada".

"Uno escucha historias locas de los que ganan millones y miles de millones, pero por cada una de estas hay 10.000 o 100.000 personas que [sufren una pérdida extraordinariamente devastadora]", recalcó.

Al mismo tiempo, Belfort, quien fue encarcelado en la década de 1990 por manipulación del mercado de valores, señaló que las personas que crean las monedas 'meme' deberían enfrentar una pena de cárcel. "Esta gente se está aprovechando de un mercado no regulado y está desarrollando monedas de mierda que no tienen valor y no sirven para nada", declaró 'El lobo de Wall Street'.

"Supongo que alguien terminará siendo acusado por estas cosas", agregó. "Las ruedas de la justicia se mueven lentamente, pero avanzan, a pesar de que nadie se ha metido en problemas todavía, debo creer que el Gobierno está mirando esta situación y dice 'espera un segundo, toda esta gente está estafando'", concluyó.

