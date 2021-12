Una política opositora argentina propone buscar "casa por casa" a los no vacunados y las críticas de sus simpatizantes le obligan a rectificar

La presidenta del opositor Partido Propuesta Republicana (PRO), Patricia Bullrich, desató una controversia en Argentina al proponer que el Gobierno busque personalmente a las personas que todavía no se han vacunado contra el coronavirus.

"En la campaña electoral fueron a los padrones a mirar quién no había votado y los fueron a buscar casa por casa. Eso pasó en muchos distritos. ¿No pueden ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó?", afirmó la dirigente en un programa televisivo.

También criticó que el Gobierno haya usado "mucho microdato para la elección y poco microdato para la salud de los argentinos", ya que debería hacer una campaña masiva para ir a buscar a todos los ciudadanos que siguen sin vacunarse.

Bullrich paso de estar en contra de las vacunas, a pedir que el Gobierno vacune casa por casa. Sólo el Macrismo puede hacer eso gracias al blindaje periodistico.#MientenSiemprepic.twitter.com/5nNfXCqMYx — alberto quiroga (@albertoquiroga) November 30, 2021

La propuesta generó críticas inmediatas de sus propios simpatizantes, ya que Bullrich, ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri, es una política cercana a la ultraderecha que desafió de manera constante las restricciones contra la pandemia que impuso el presidente Alberto Fernández, a quien suele denostar.

Además, gran parte de su público está formado por los autodenominados "libertarios", es decir, por personas que están convencidas de que su libertad individual está primero, así sea para decidir no vacunarse a costa de poner en riesgo al resto de la población o negar la efectividad de la inmunización en plena pandemia.

Después de ser criticada, Bullrich recordó en otra entrevista que ella luchó para que las provincias pudieran comprar vacunas, algo que hasta ahora solo puede hacer el Gobierno nacional; para que se vendieran en las farmacias y para que se comprara la vacuna estadounidense Pfizer.

“Luché para que las provincias tengan vacunas y se venda en farmacias. Tuve una conducta intachable en relación a la libertad. Jamás plantearía que vaya una policía de gobierno a tocarle la puerta a nadie. Quiero que sea mas fácil vacunarse para quien pueda hacerlo” @PatoBullrichpic.twitter.com/6C2syzqE2y — JxC Juntos por el Cambio (@JxCOficial) December 1, 2021

"Creo que he tenido una conducta intachable en relación a la libertad y no quiero que me malinterpreten. No me lo merezco. Siento que tengo en claro el valor de la libertad y el valor de la responsabilidad de cada una de las personas", dijo al responder los cuestionamientos.

"No soy antivacuna ni soy contraria a que la gente se vacune, pero de ninguna manera plantearía que vaya una policía del Gobierno a tocarle la puerta a nadie. Creo que es momento de que las personas que aun no se han vacunado, y sienten que deben hacerlo, lo puedan hacer, que haya vacunatorios por todos lados, que sea más fácil. El que no quiere vacunarse no se vacunará", dijo.

Hasta ahora, Argentina ha vacunado con el esquema completo a 29,8 millones de personas, lo que representa al 65 % de la población.